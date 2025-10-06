Valdžioje bus milijardierius – kvepia prorusiška politika

Milijardierius ekspremjeras Andrejus Babišas švenčia pergalę – jo vadovaujama ANO partija Čekijos parlamento rinkimuose surinko daugiausia balsų ir užsitikrino 80 iš 200 vietų.
„Esame labai laimingi ir norėčiau padėkoti visiems, kurie atėjo balsuoti,“ – sakė A. Babišas.
Į parlamentą išrinktos iš viso šešios partijos, įskaitant Piratų partiją, kraštutinių dešiniųjų opozicinį judėjimą SPD ir dešiniųjų naujokus – Motoristus.
A. Babišas dėl paramos kalbėsis su dviem mažesnėmis dešiniųjų euroskeptikų partijomis, nes jo partijai trūks absoliučios daugumos.
„Tikrai derėsimės su SPD ir Motoristais ir sieksime vienpartinės vyriausybės, vadovaujamos ANO,“ – teigė A. Babišas.
Tai reiškia, kad galimai bus sudaryta vyriausybė, prisidėsianti prie populistinių, antiimigracinių jėgų Europoje stiprėjimo ir mažesnės paramos Ukrainai. Politikas jau pažadėjo atsisakyti sėkmingos Čekijos amunicijos iniciatyvos, pagal kurią nuo karo pradžios Ukrainai buvo pristatyta 3,5 milijono šaudmenų.
A. Babišas susivienijo su daugeliu kraštutinių dešiniųjų partijų Europos Parlamento grupėje, siekdamas mesti iššūkį pagrindinei Europos politikos krypčiai, įskaitant perėjimą prie žalesnės energetikos.
71 metų A. Babišas palaiko gerus santykius su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu bei Slovakijos premjeru Robertu Ficu, kurie išlaiko ryšius su Maskva, nepaisydami jos invazijos į Ukrainą.
„Jis bus priklausomas nuo partijos, kuri labai antieuropietiška, nori referendumo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, nori referendumo dėl išstojimo iš NATO. Bus priklausomas nuo partijos, kuri ilgą laiką skleidė Rusijos naratyvus apie karą Ukrainoje,“ – kalbėjo politikos apžvalgininkas Petr Just.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Apibūdindamas save kaip taikdarį, raginantį sudaryti paliaubas Ukrainoje, A. Babišas yra žadėjęs laikytis požiūrio „pirmiausia čekai“, primenančio JAV prezidento Donaldo Trumpo nuostatas.
Kadenciją baigiančio premjero Petro Fialos vadovaujamas aljansas rinkimuose užėmė antrą vietą.
„Susitikau su daugybe žmonių, kurie reiškia susirūpinimą dėl to, kas gali atsitikti, jei laimės populistai, nacionalistai ir ekstremistai. Deja, taip ir atsitiko. Artimiausiais mėnesiais ir metais būtina suteikti vilties žmonėms, kurie nenori, kad šią šalį valdytų populistai ir ekstremistai, ir pasiūlyti jiems realistišką būdą, kaip vėl nugalėti šias politines jėgas,“ – sakė P. Fiala.
A. Babišas jau susitiko su prezidentu pradėti derybų dėl naujos vyriausybės.
„Užsienyje nuolat skleidžiama neigiama informacija, ir manau, kad tai neteisinga. Aš jau buvau ministras pirmininkas, ir mūsų orientacija buvo aiški. Man rūpi, kad Europa būtų funkcionali, nes ekonomikos požiūriu ji nesivysto gera linkme,“ – tikino A. Babišas.
A. Babišui dar teks įveikti kliūtis kelyje į premjero postą. Politikas susiduria su interesų konfliktu kaip chemijos ir maisto pramonės koncerno savininkas. Be to, jam gresia teismas dėl Europos Sąjungos subsidijų pasisavinimo.
