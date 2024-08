V. Zelenskis: ligotas senis iš Raudonosios aikštės nediktuos Ukrainai savo raudonųjų linijų

Ukrainos valstybės vadovas tai sakė kreipdamasis į tautą Nepriklausomybės dienos proga, praneša „Ukrinform“.

„Ligotas senis iš Raudonosios aikštės, visiems nuolat grasinantis raudonu mygtuku, mums nenurodinės savo raudonųjų linijų. Tik Ukraina ir ukrainiečiai nuspręs, kaip gyventi, kuriuo keliu eiti ir ką pasirinkti. Nes taip veikia nepriklausomybė“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Savo kreipimąsi jis įrašė Sumų srityje, netoli sienos su Rusija.

„Siena tarp nepriklausomos Europos valstybės ir didžiausios pasaulyje teroristinės organizacijos. Prieš 913 dienų, be kita ko, ir per Sumų sritį, Rusija pradėjo karą prieš mus. Ji peržengė ne tik suverenias sienas, bet ir žiaurumo bei sveiko proto ribas. Be galo trokšdama mus sunaikinti. Bet mes šiandien švenčiame 33-iąją Ukrainos nepriklausomybės dieną. O tai, ką priešas atnešė į mūsų žemę, dabar grįžo į jo namus“, – pabrėžė prezidentas.

Jis patikino, kad ukrainiečiai visada grąžina skolas. „Ir tas, kuris linkėjo nelaimės mūsų žemei, sulauks jos savo namuose. Su palūkanomis. Tas, kuris nori sėti blogį mūsų žemėje, skins jo vaisius savo teritorijoje“, – sakė V. Zelenskis.

Jis padėkojo visiems, kurie padeda kariams ir Ukrainos valstybei, visiems, kurie gyvena ir dirba, kad gyvuotų nepriklausomybė.

„Mūsų gydytojai, mūsų gelbėtojai, mūsų ugniagesiai, energetikai, mūsų savanoriai ir verslininkai, policininkai ir ūkininkai, geležinkelininkai, mokytojai ir moksleiviai. Visi. Ukrainiečiai ir ukrainietės čia, ukrainiečiai ir ukrainietės užsienyje, kurie padeda, suranda, siunčia tai, kas reikalinga, pasakoja pasauliui apie Ukrainą. Ir visi, kurie yra su Ukraina laikinai okupuotose mūsų teritorijose. Visi ukrainiečiai ir ukrainietės, kurių jėgai nėra sienų, kurių valia beribė. Visi, kuriems esu neapsakomai dėkingas. Ir šiandien. Ir už kiekvieną iš 913 šio karo dienų“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.

Kaip jau buvo pranešta, šeštadienį, rugpjūčio 24-ąją, Ukraina švenčia 33-iąsias nepriklausomybės paskelbimo metines.