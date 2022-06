V. Zelenskio nuotraukos su ES lyderiais drebina internetą: santykiai dvelkia šalčiu

„Esame čia ir dabar ruošiamės susitikti su prezidentu V. Zelenskiu, kad aplankytume vietą, kur buvo įvykdytos žudynės, bei kalbėtumėmės“, – sakė E. Macronas, komentuodamas žurnalistams.

Prancūzijos prezidento vizitas Kyjive vyko gana nepatogiomis aplinkybėmis, nes E. Macronas buvo išsakęs poziciją, kad Rusijos žeminti nereikia – Ukraina vis tiek turės kalbėtis ir derėtis su šalimi agresore.

Vokietija pastarosiomis savaitėmis taip pat sulaukė kritikos lėto ginklų į Ukrainą tiekimo. Kaip manoma, užglaistyti šiuos konfliktus tikriausiai ir buvo vienas iš šios simbolinės istorinės kelionės tikslų. Be to, Europos lyderiai per savo vizitą išreiškė tvirtą paramą Ukrainos įstojimui į ES.

AP nuotr.

Primename, kad Prancūzijos prezidentas E. Macronas ketvirtadienį su Vokietijos kancleriu Olafu Scholcu, Italijos ministru pirmininku Mario Draghi ir Rumunijos prezidentu Klausu Iohannisu lankėsi Kyjive.