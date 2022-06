V. Putinas pažadėjo Brazilijai toliau tiekti trąšas

Rusija vykdys savo įsipareigojimus, pirmadienį po V. Putino pokalbio su kolega iš Brazilijos Jairu Bolsonaru pranešė Kremlius.



Kalbėdamas apie pavojų dėl maisto stygiaus pasaulyje, V. Putinas dar kartą pareikalavo atšaukti Vakarų sankcijas, kad Rusija galėtų eksportuoti trąšas ir maisto produktus.

Vakarai atmeta Rusijos kaltinimus, kad dabartinė maisto krizė kilo dėl baudžiamųjų priemonių. Rusija, be to, yra kaltinama, kad nuo karo pradžios prieš daugiau kaip keturis mėnesius blokuoja grūdų eksportą Ukrainos uostuose.



V. Putinas, Kremliaus duomenimis, per pokalbį su J. Bolsonaru patvirtino siekį „nuosekliai stiprinti strateginę partnerystę tarp abiejų šalių“. Kaip glaudaus bendradarbiavimo pavyzdys buvo paminėti energetikos ir žemės ūkio sektoriai.

Brazilija liepos 1-ąją perims pirmininkavimą JT Saugumo Tarybai.