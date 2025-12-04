Ukraina: Rusija pavertė Kiprą savo tvirtove Artimuosiuose Rytuose

Diplomatas pabrėžė, kad, remiantis Ukrainos ambasados duomenimis, Kipre gyvena maždaug 143 tūkst. registruotų Rusijos piliečių, neskaičiuojant tų, kurie turi dvigubą pilietybę. S. Nižynskis taip pat pranešė, kad Rusijos ambasada yra didžiausia Kipre, tai iš esmės miestas mieste, ten dirba apie 300 diplomatų ir administracijos darbuotojų.
„Kipras yra strateginė Rusijos platforma, iš esmės rusų „Krymas Artimuosiuose Rytuose“. Todėl jie stengiasi kuo labiau integruotis (…) aukšto rango FST atstovai turi nuolatinę gyvenamąją vietą saloje. Rusijos ambasadorius Kipre yra FST generolas Muratas Ziazikovas, Beslano tragedijos metu buvęs Ingušijos prezidentas ir vis dar (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino patarėjas. Jo darbuotojai įsikūrę okupuotoje salos dalyje ir laisvai juda visame Kipre, o tai kelia daug klausimų tiek mums, tiek kipriečiams“, – sakė Ukrainos ambasadorius.
Jo teigimu, Rusijos įtaka saloje yra didžiulė, apimanti nekilnojamojo turto, verslo, prekybos centrų, kultūros projektų ir žiniasklaidos sritis. Viešbučiuose dažnai transliuojamos trijų ar keturių Rusijos televizijos kanalų programos, nors kai kuriems jų taikomos sankcijos ir jie skleidžia akivaizdžią propagandą.
„Todėl mes nusprendėme įkurti Kipre Ukrainos transliuotoją (...) Taip pat išsiuntėme keletą raštų dėl Rusijos kanalų Kipro viešbučiuose ir esame įsitikinę, kad viešbučių ir restoranų asociacijos mus palaikys“, – pridūrė S. Nižynskis.
Jis taip pat sakė, kad artimiausiu metu tikisi „gerų naujienų“ dėl bendradarbiavimo su Kipru gynybos srityje.
