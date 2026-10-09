Tyrimas: Europos automobilių pramonės krizę sukėlė pačios bendrovės

Miunchene įsikūrusios draudimo bendrovės ekonomistai nustatė, kad šiais metais automobilių gamintojai investicijas sumažino 20 proc., nors jų technologinis atsilikimas nuo Kinijos konkurentų skaitmeninimo ir baterijų technologijų srityse gali dar labiau padidėti.
Tuo metu kitų sektorių didelės rinkos kapitalizacijos Europos bendrovės šiemet investicijas padidino 10 proc., rodo analizė.
Tyrime griežtai kritikuojama Europos automobilių pramonės vadovybė ir teigiama, kad pagrindinė sektoriaus nuosmukio priežastis yra pačių bendrovių priimti sprendimai. Tyrėjų vertinimu, pastaruosius du dešimtmečius Europos automobilių gamintojai lėšas skyrė ne tam, kam reikia.
Tyrimo ataskaitą artėjant kitą pirmadienį prasidėsiančiai Paryžiaus automobilių parodą paskelbė įmonių grupės „Allianz“ kredito draudimo patronuojamoji bendrovė „Allianz Trade“. Pasak bendrovės „Allianz“, Europos dalyvių, kurie dar prieš kelerius metus dominavo parodoje, dalis sumažėjo iki vos 40 proc.
„Allianz“ ekonomistų teigimu, Europos automobilių gamintojai pernelyg ilgai investavo į tradicines vidaus degimo variklių technologijas, o kapitalą naudojo trumpalaikei grąžai ir dividendams užtikrinti, užuot laiku ir ryžtingai investavę į elektrifikaciją ir skaitmeninimą.
Ekonomistų teigimu, technologinis atsilikimas, Kinijos pramonės pažangos sukeltas sukrėtimas ir silpnėjančios automobilių gamintojų pozicijos rinkoje nėra atskiri reiškiniai – visus juos lėmė netinkamas kapitalo paskirstymas.
„Kai automobilių gamintojai pagaliau perskirstė kapitalą ateities technologijoms, lėšos buvo išbarstytos po pernelyg didelį projektų skaičių. Per pastaruosius du dešimtmečius priimti kapitalo paskirstymo sprendimai dabar grįžta tarsi bumerangas“, – sakė bendrovės „Allianz Trade“ automobilių pramonės ekspertas Guillaume'as Dejeanas.
Naujausi komentarai