Tūkstančiai žmonių sveikino J. Bideną su pergale: jaučiame palengvėjimą

J. Bidenui Vilmingtone, Delavere, kur jis gyvena, mitingo dalyviams sakant, kad jis suvienys Ameriką kaip 46-asis jos prezidentas, susirinkusieji palaikymą reiškė garso signalais ir šokdami įsilipę į visureigių bagažines.

„Tai nuostabus jausmas“, – sakė 26 metų finansų analitikė Juliana Panzera (Džulijana Pansera), kalbėdama pro savo automobilio langą stovėjimo aikštelėje.

„Beveik atrodo per gerai, kad būtų tiesa. Bet ačiū Dievui, kad taip nėra“, – pridūrė ji.

Mes pakylėti.

Vaikai automobiliuose mojavo mėlynomis švytinčiomis lazdelėmis, o suaugusieji, užsidėję kaukes su „Biden-Harris“ logotipu, mėgavosi gėrimais su savo bendraminčiais šalia savo transporto priemonių.

„Mes pakylėti“, – sakė 32-ejų turinio kūrėja Alexis Reyes (Aleksis Rejes), atvažiavusi iš kaimyninio Naujojo Džersio.

„Mes meldėmės ir norėjome, kad Bidenas gautų šią pergalę. Manau, kad visi tiesiog jaučia kažką panašaus į tai, kad „Tėtis perims kontrolę ir apsaugos visus“, – pridūrė ji.

59-erių Patas Heffernanas (Petas Hefernanas) ir jo žmona Debra šią savaitę jau du kartus važiavo į šią vietą laukdami pergalės vakarėlio, kuris iškart neįvyko dėl užsitęsusio balsų skaičiavimo.

„Jaučiame palengvėjimą“, – sakė vyras, mūvėjęs raudonai ir baltai dryžuotas kelnes su petnešomis ir užsidėjęs žybsinčią kepurę. Jo žmona dėvėjo Laisvės statulos kostiumą.

„Tai pridera, nes vėl pradėsime leisti į savo šalį imigrantus“, – sakė D. Heffernan.

Pasak organizatorių, į mitingą suvažiavo apie 360 automobilių. Tarp susirinkusiųjų, be kita ko, buvo matyti pripučiamo kūdikio, vaizduojančio Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), kostiumą dėvintis žmogus.

„Gydantis žmogus“

Po išrinktosios viceprezidentės Kamalos Harris (Kamalos Haris) įžanginės kalbos J. Bidenas įbėgo į lauke įrengtą sceną skambant Bruce'o Springsteeno (Briuso Springstino) dainai „We Take Care of Our Own“ („Mes rūpinamės saviškiais“).

Jis pasiuntė vilties ir susitaikymo žinią džiūgaujančių savo šalininkų miniai ir dešimtims milijonų televizijos žiūrovų.

„Bičiuliai, šios šalies žmonės pasisakė. Jie suteikė mums aiškią pergalę, įtikinamą pergalę“, – sakė švytintis J. Bidenas.

Pergalės kalba buvo sakoma po itin įtemptos rinkimų kampanijos, vykusios siaučiant koronaviruso pandemijai. Tačiau užuot mėgavęsis triumfu, J. Bidenas savo kalboje labiau susitelkė į pastangas pakeisti nusistatymą šalyje, kurios visuomenė, kaip parodė balsavimas, pasidalijusi į apylyges demokratų ir respublikonų šalininkų stovyklas.

Per šventinį renginį buvo žarstomas konfeti, šaudė įspūdingi fejerverkai, skambant grupės „Coldplay“, B. Springsteeno ir Tinos Turner (Tinos Terner) dainoms.

Per šį renginį amerikiečiai taip pat galėjo geriau įvertinti J. Bideno kampanijos partnerę K. Harris, kuri pateks į istoriją kaip pirmoji JAV viceprezidento postą užėmusi moteris ir juodaodė.

Savo kalboje, kurią lydėjo pakiliai nusiteikusios minios šūksniai, K. Harris gyrė milžinišką rinkėjų aktyvumą, savo valią pareiškus apie 160 mln. amerikiečių. Ji sakė, kad šalies visuomenė jau ilgai yra susiskaldžiusi, bet „Joe yra gydantis žmogus“.

„Kai pati mūsų demokratija buvo įrašyta į balsalapį per šiuos rinkimus, kai sprendėsi pačios Amerikos sielos likimas ir pasaulis stebėjo – jūs atnešėte naują dieną Amerikai“, – pabrėžė K. Harris.

J. Bidenas, kuriam vėliau šį mėnesį sukaks 78-eri, ateinančių metų sausio 20-ąją taps vyriausiu žmogumi, kada nors tapusiu JAV prezidentu.