Trumpo žodžiai įžeidė italus – atšauktas ministro vizitas JAV

„Rimti ir įžeidžiantys prezidento Trumpo žodžiai (…) įžeidžia visą Italiją“, – tinkle „X“ pareiškė užsienio reikalų ministras Antonio Tajani, kuris turėjo lankytis JAV birželio 21 ir 22 d.
G. Meloni sakė, kad ją apstulbino D. Trumpo komentarai Italijos kanalui „La7“. Remiantis šios stoties pateikta stenograma, D. Trumpas teigė, kad G. Meloni „labai norėjo su manimi nusifotografuoti“ Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime ir kad jis sutiko tik todėl, nes jam „buvo jos gaila“.
Jis taip pat nurodė, kad G. Meloni galbūt „džiaugiasi, jog aš su ja kalbėjausi, aš neprivalėjau su ja kalbėtis“.
G. Meloni pabrėžė, kad tai, ką pasakė D. Trumpas, yra išgalvota, ir pridūrė: „Nei aš, nei Italija niekada nemaldaujame.“
„Nežinau, kodėl Jungtinių Valstijų prezidentas taip elgiasi su savo paties sąjungininkais“, – „X“ paskyroje rašė kraštutinių dešiniųjų lyderė.
„Galiu pasakyti tik tiek, kad gaila, jog jis nerodo tokio pat ryžto Vakarų priešų, Jungtinių Valstijų priešų, lyderių, kuriems jis vietoj to yra kur kas nuolaidesnis, atžvilgiu“, – pažymėjo ji.
Trečiadienį pasibaigus Eviane vykusiam G7 susitikimui, G. Meloni kalbėjo apie „labai teigiamą klimatą“ ir tai, kad nebuvo „jokių trinčių“ tarp D. Trumpo ir kitų dalyvavusių pasaulio lyderių.
G. Meloni siekė būti tiltu tarp Europos ir D. Trumpo administracijos, tačiau Artimųjų Rytų karo akivaizdoje santykiai tapo įtempti.
D. Trumpas balandžio mėnesį atsisuko prieš G. Meloni, kai ji stojo ginti popiežiaus Leono XIV, susilaukusio griežtos JAV prezidento kritikos dėl savo antikarinių pažiūrų.
G. Meloni pavadino šias D. Trumpo pastabas nepriimtinomis, tačiau prezidentas tuomet nukreipė savo kritikos strėles prieš ją.
„Dėl jos esu šokiruotas. Maniau, kad ji turi drąsos, bet klydau“, – duodamas interviu Italijos dienraščiui „Corriere della Sera“ tuo metu tvirtino JAV prezidentas.
Jis apkaltino G. Meloni nepadėjus Jungtinėms Valstijoms dėl NATO. D. Trumpas pagrasino išvesti JAV karius iš Italijos ir nurodė, kad Roma „visiškai mums nepadėjo“ Irano kare.
(be temos)