Trumpo pasikeitusi nuomonė Ukrainos atžvilgiu stiprina dezinformacijos kampanijas

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai ir melagingos istorijos apie tai, kad V. Zelenskis neva perka prabangų nekilnojamąjį turtą, kurstydami antiukrainietiškas nuotaikas trejus metus besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje kontekste.

Beje, tai ne pirmas kartas, kai socialiniuose tinkluose pasirodo tokios istorijos ar vaizdo įrašai apie Ukrainos prezidentą.

Naujienų agentūra AFP paneigė naujausius melagingus pranešimus, kad V. Zelenskis uždraudė D. Trumpo socialinį tinklą „Truth Social“ Ukrainoje.

Tyrėjai teigia, kad didžioji dalis dezinformacijos JAV ateina iš Rusijos.

Taip pat pastebėta, kad Rusija skleidė įvairias dezinformacijos kampanijas, siekdama paveikti JAV prezidento rinkimus, o dabar nusitaikė į Ukrainos prezidentą.

„Pastebėjome, kad JAV socialiniuose tinkluose pastebimai padaugėjo prieš Ukrainą nukreiptų dezinformacinių naratyvų, kurių daugelis, atrodo, yra perkurti iš ankstesnių Rusijos įtakos kampanijų“, – sakė dezinformaciją stebinčios organizacijos „NewsGuard“ analitikė McKenzie Sadeghi (Makenzi Sadegi)

Pranešama, kad dezinformacijos kampanijos prieš Ukrainą ir jos prezidentą suintensyvėjo po to, kai D. Trumpas praėjusią savaitę V. Zelenskį pavadino „diktatoriumi be rinkimų“.

„Panašu, kad Trumpo komentarai sukėlė naują susidomėjimą antiukrainietiškais naratyvais, kurie buvo išblėsę“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė M. Sadeghi.

Neseniai JAV prezidento sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis ir konservatorius Kyle'as Beckeris (Kailas Bekeris) socialiniuose tinkluose paskleidė melagingą ir seniai paneigtą vaizdo įrašą, kuriame neva matomas šokantis V. Zelenskis.

Kitas D. Trumpo sąjungininkas, respublikonų senatorius Mike'as Lee (Maikas Li), paskelbė vaizdo įrašą, dėl kurio autentiškumo kyla abejonių, kuriame parodoma, kaip Ukrainos kariai padega JAV prezidento atvaizdą.

Be to, socialiniame tinkle „X“ taip pat plinta vaizdai, kaip ukrainiečių kariai neva degina D. Trumpo knygos „Sandorio menas“ (The Art of the Deal) kopijas.

Ukrainos kovos su dezinformacija centras abu vaizdo įrašus pavadino klastotėmis, sakydamas, kad jie buvo surežisuoti ir sukurti Rusijos propagandistų.

Rusijos dezinformacijos kampanijos

Klemsono universiteto mokslininkas Darrenas Linvillas (Darenas Linvilas) pareiškė manantis, kad šie vaizdo įrašai yra Rusijos dezinformacijos grupės „Storm-1516“ darbas.

Mokslininkas ir jo komanda šią dezinformacijos grupę demaskavo 2023 metais.

Anksčiau „Storm-1516“ veikla buvo nukreipta prieš JAV prezidento rinkimus.

Žvalgybos pareigūnai teigė, kad rusai platino vaizdo įrašus, kuriuose inscenizuojamas rinkimų klastojimas.

D. Linvilas atkreipė dėmesį, kad naujausiuose vaizdo įrašuose nematyti Ukrainos karių veidų, taip pat neįmanoma nustatyti, kur jie buvo nufilmuoti.

Pasak mokslininko, vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose paplito praėjusiais metais, o juos platino paskyros, susijusios su „Storm-1516“.

„Storm-1516“ naratyvai turi daug nuoseklumų. Tai, kaip jie yra sukuriami, naratyvas, kurį jie perteikia, ir kaip jie yra paskleidžiami“, – teigė D. Linvilas.

Jachtos, vilos ir dvarai

„Storm-1516“ ne kartą yra apšmeižę V. Zelenskį ir jo žmoną, esą jie pirkę prabangius daiktus už Ukrainai Vakarų suteiktą pagalbą.

„Šie melagingi naratyvai kiekvieną mėnesį pasirodo populiariausiose paieškose apie Zelenskį, – sakė D. Linvilas. – „Storm-1516“ teigimu, vilų, kurias šis vyriškis šiuo metu yra nusipirkęs, skaičius yra neįtikėtinas.“

Po to, kai D. Trumpas suabejojo Ukrainos prezidento legitimumu, vėl padaugėjo melagingos informacijos apie V. Zelenskį ir Ukrainą.

„NewsGuard“ vasario 18–24 dienomis suskaičiavo beveik 28 tūkst. pranešimų ir straipsnių socialiniuose tinkluose, kuriose minimos neva V. Zelenskio vilos, jachtos ir įvairiausi dvarai.

Anot M. Sadeghi, per šį laikotarpį melagingos informacios apie Ukrainos prezidentą pasklido 26 kartus daugiau nei per ankstesnį šešių dienų periodą.

„NewsGuard“ pranešė nustačiusi, kad nuo plataus masto karo pradžios net 14 istorijų, kaltinančių pirmąją Ukrainos porą korupcija, sukūrė vienas amerikietis, kuris tapo Kremliaus propagandistu ir valdo šimtus netikrų interneto svetainių.

Strateginio dialogo instituto tyrėjas Josephas Bodnaras (Džozefas Bodnaras) teigė, kad Rusija stengiasi daryti neigiamą poveikį visuomenei „kurstydama priešiškumą tarp Trumpo ir Zelenskio administracijų“.

„Rusija nori įtikinti JAV derybininkus, kad Ukraina yra jų priešas, o ne partneris. Tai priemonė Kremliui išsireikalauti palankių sąlygų bet kokiame taikos susitarime“, – sakė J. Bodnaras.

Vienas D. Trumpo administracijos narys, technologijų magnatas Elonas Muskas (Ilonas Maskas), jau buvo paveiktas galimos Rusijos dezinformacijos.

Anksčiau šį mėnesį E. Muskas pasidalijo dezinformaciniu pranešimu, kuriame teigiama, kad JAV neva mokėjo įžymybėms už V. Zelenskio aplankymą Ukrainoje.

Pasak D. Linvilo, tai ilgus metus vykdytos Rusijos dezinformacijos, nukreiptos prieš Ukrainą, rezultatas.

„Jau gimsta šios nuolatinio spaudimo kampanijos vaisiai“, – pridūrė jis.