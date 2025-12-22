Trumpo administracija atšaukia beveik 30 diplomatų

Du Valstybės departamento pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad praėjusią savaitę mažiausiai 29 misijų vadovai buvo informuoti, jog jų kadencijos baigsis sausio mėnesį.
Visi šie diplomatai buvo paskirti į dabartines pareigas tuometinio JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno), tačiau išlaikė postus per pirmuosius D. Trumpo administracijos atleidimus po kelių mėnesių nuo jo sugrįžimo į Baltuosius rūmus.
Trečiadienį situacija pasikeitė, kai šiems pareigūnams pradėti siųsti laiškai apie jų darbo pabaigą.
Ambasadoriai į pareigas paskiriami prezidento ir eina jas tiek laiko, kol jų nepakeičia, tačiau dažniausiai kadencija trunka 3–4 metus.
Pasak pareigūnų, tie, kurie šios pertvarkos metu neteks posto, išsaugos darbą diplomatinėje tarnyboje ir, jei pageidaus, grįš į Vašingtoną atlikti kitų užduočių.
Valstybės departamentas atsisakė pateikti išsamesnę informaciją šiuo klausimu, tačiau gynė žingsnį, pavadindamas jį „standartiniu procesu bet kurioje administracijoje“.
Valstybės departamentas taip pat pažymėjo, kad ambasadorius yra „asmeninis prezidento atstovas“ ir prezidentas turi teisę užtikrinti, kad šiose šalyse dirbtų asmenys, kurie įgyvendina „Pirmiausia – Amerika“ darbotvarkę.
Skelbiama, kad naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis daugiausiai paveiks Afrikos šalis. Tarp 13 išsiunčiamų pareigūnų yra Burundžio, Kamerūno, Žaliojo Kyšulio, Gabono, Dramblio Kaulo Kranto, Madagaskaro, Mauricijaus, Nigerio, Nigerio, Nigerijos, Ruandos, Senegalo, Somalio ir Ugandos diplomatai.
D. Trumpas nusprendė Azijoje pakeisti šešis diplomatus – Fidžyje, Laose, Maršalo Salose, Papua Naujojoje Gvinėjoje, Filipinuose ir Vietname.
Diplomatai bus pakeisti ir Europoje – Armėnijoje, Makedonijoje, Juodkalnijoje ir Slovakijoje.
D. Trumpo administracija taip pat nusprendė atlikti pokyčius Alžyre, Egipte, Nepale, Šri Lankoje, Gvatemaloje ir Suriname.
Pirmasis apie šiuos pokyčius pranešė leidinys „Politico“.
Naujausi komentarai