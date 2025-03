Trumpas užsipuolė tiek Putiną, tiek Zelenskį, įstrigus deryboms dėl paliaubų

D. Trumpas pirmiausiai sukritikavo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuris suabejojo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kaip derybų partnerio, patikimumu, pareikšdamas, kad yra „labai supykęs ir įsiutęs“ ant Kremliaus vadovo.

Tačiau vėliau JAV lyderis sušvelnino toną V. Putino atžvilgiu ir išliejo pyktį ant V. Zelenskio, įspėdamas jį, kad Ukraina turės „didelių, labai didelių problemų“, jei jis susilaikys nuo susitarimo dėl teisių į naudingąsias iškasenas perdavimo Jungtinėms Valstijoms.

D. Trumpas bando tarpininkauti sudarant paliaubas tarp Ukrainos ir okupantės Rusijos bei spaudžia V. Zelenskį pasirašyti susitarimą, pagal kurį JAV įmonėms būtų suteikta išskirtinė prieiga prie Ukrainos retųjų žemių mineralų.

Anksčiau sekmadienį televizijos NBC žurnalistė Kristen Welker (Kristen Velker) sakė, kad D. Trumpas jai paskambino norėdamas išreikšti savo pyktį dėl to, kad V. Putinas suabejojo Ukrainos prezidento V. Zelenskio, kaip vadovo, ateitimi, nors tai yra padaręs ir pats D. Trumpas, ir pagrasino įvesti „antrinius tarifus visai iš Rusijos importuojamai naftai“.

Vėliau D. Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais savo lėktuve, skrisdamas į Vašingtoną iš savo rezidencijos „Mar-a-Lago“ Floridoje, sušvelnino toną ir kritiką.

„Turės didelių problemų“

„Tam tikra prasme buvau nusivylęs“, – sakė D. Trumpas.

„Kai kurie dalykai, kuriuos jis pasakė per pastarąją dieną ar dvi, susiję su V. Zelenskiu, nes, jo nuomone, V. Zelenskis nėra patikimas. Jis turėtų sudaryti su juo sandorį, nesvarbu, ar jis jums patinka, ar nepatinka“, – teigė JAV prezidentas.

„Todėl nebuvau tuo patenkintas, bet manau, kad jis bus geras, ir tikrai nenorėčiau Rusijai taikyti antrinių tarifų“, – pridūrė jis.

Tada D. Trumpas užsipuolė V. Zelenskį, sakydamas: „Matau, kad jis bando pasitraukti iš susitarimo dėl retųjų žemių. Ir jei jis tai padarys, turės tam tikrų problemų. Didelių, didelių problemų“.

Tam tikra prasme buvau nusivylęs.

„Sudarėme susitarimą dėl retųjų žemių, o dabar jis sako, kad, žinote, noriu iš naujo derėtis dėl susitarimo. Jis nori būti NATO nariu. Na, jis niekada nebus NATO nariu. Jis tai supranta. Taigi, jei jis nori iš naujo derėtis dėl susitarimo, jis turės didelių problemų“, – tvirtino D. Trumpas.

D. Trumpas nuo pat atėjimo į valdžią siekė kuo greičiau užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą, tačiau jo administracijai nepavyko pasiekti proveržio nepaisant derybų su abiem pusėmis.

V. Putinas atmetė bendrą JAV ir Ukrainos planą dėl 30 dienų paliaubų, o penktadienį pasiūlė V. Zelenskį nušalinti nuo pareigų kaip taikos proceso dalį.

Vašingtono ir Maskvos ryšiai po D. Trumpo sugrįžimo į prezidento postą ir jo grasinimų nustoti remti Kyjivą sustiprino Rusiją mūšio lauke, jai tęsiant savo niokojančią invaziją.

Ukraina apkaltino Rusiją, kad ji vilkina derybas neketindama nutraukti savo puolimo, o savaitgalį surengė naują puolimą šiaurės rytiniame pasienio mieste Charkive.

Pasak Ukrainos pareigūnų, per naktį iš šeštadienio į sekmadienį buvo suduoti šeši smūgiai, per kuriuos buvo sužeisti karo ligoninėje gydomi kariai ir žuvo mažiausiai du žmonės gyvenamajame name.

Maskva sekmadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos taip pat užėmė kaimą, esantį vos už septynių kilometrų nuo Ukrainos centrinės Dnipropetrovsko srities sienos.

Nuo 2022-aisiais prasidėjusio puolimo Kremliaus pajėgos neperžengė srities ribos, tačiau jau kelis mėnesius sparčiai veržiasi į priekį, tikėdamiesi proveržio.

Paliaubų nėra

V. Putinas, valdžioje esantis jau 25 metus ir ne kartą išrinktas balsavimuose be konkurencijos, dažnai abejojo V. Zelenskio, kaip prezidento, „teisėtumu“ po to, kai 2024-ųjų gegužę baigėsi Ukrainos vadovo pradinė penkerių metų kadencija.

Pagal Ukrainos įstatymus rinkimai sustabdomi karinio konflikto metu, o V. Zelenskio oponentai šalies viduje teigė, kad jokie balsavimai neturėtų būti rengiami, kol konfliktas nesibaigs.

D. Trumpo santykiai su V. Zelenskiu anksčiau buvo pašliję: praėjusį mėnesį jis pavadino jį „diktatoriumi“, o Baltuosiuose rūmuose prezidentai susikivirčijo tiesioginio eterio metu.

Savo vakariniame kreipimesi šeštadienį V. Zelenskis teigė, kad siekia sutelkti savo šalies sąjungininkus prieš V. Putiną.

„Jau per ilgai Amerikos pasiūlymas dėl besąlygiškų paliaubų guli ant stalo be adekvataus Rusijos atsako“, – teigė V. Zelenskis.

„Ugnis jau galėtų būti nutraukta, jei Rusijai būtų daromas tikras spaudimas“, – pridūrė jis ir padėkojo toms šalims, kurios tai supranta ir padidino sankcijų spaudimą Kremliui.