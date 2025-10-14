Trumpas, sakydamas kalbą apie Gazos susitarimą, staiga prabilo apie Meloni grožį

„Ji jauna graži moteris“, – sakė 79-erių respublikonas, turėdamas omenyje Italijos premjerę Giorgiją Meloni.
Iš tikrųjų jis negalįs taip kalbėti, nes tokie žodžiai paprastai reiškia politinės karjeros pabaigą, tačiau jis vis tiek rizikuojąs, sakė D. Trumpas vidury savo kalbos apie taikos pastangas Artimuosiuose Rytuose. Jis atsisuko į už jo stovinčios Italijos premjerės ir tada tiesiogiai jai tarė: „Juk nieko tokio, kai jus vadina gražia, taip? Nes jūs tokia esate“.
Tada JAV prezidentas dar pridūrė, kad Italijos vyriausybės vadovė yra „neįtikėtina“.
„Jie tikrai ją gerbia Italijoje. Ji labai sėkminga politikė“, – tęsė D. Trumpas. G. Meloni buvo vienintelė moteris tarp 30 į viršūnių susitikimą susirinkusių šalių lyderių.
D. Trumpas praeityje ne kartą atkreipė į save dėmesį seksistiniais komentarais.
