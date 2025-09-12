Trumpas sako, kad jo kantrybė Putino atžvilgiu senka

„Ji tarsi senka ir senka greitai, bet tango reikia dviejų“, – paklaustas, ar jo kantrybę išbando Rusijos atsisakymas nutraukti karą, pareiškė D. Trumpas laidoje „Fox and Friends“.
„Tai nuostabu. Kai Putinas norėjo tai padaryti, (Ukrainos prezidentas Volodymyras) Zelenskis to nepadarė. Kai Zelenskis norėjo tai padaryti, Putinas nenorėjo. Dabar Zelenskis nori, o Putinas yra klaustukas. Turėsime nusileisti labai, labai stipriai“, – teigė jis.
Tuo metu Kremlius anksčiau penktadienį pareiškė, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos buvo pristabdytos, stringant JAV prezidento pastangoms užbaigti pusketvirtų metų trunkantį karą.
D. Trumpas, siekdamas, kad būtų susitarta dėl kovų pabaigos, ėmėsi diplomatinių veiksmų, net susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje, tačiau Maskva toliau tęsia puolimą.
V. Putinas faktiškai atmetė galimybę susitikti su Ukrainos prezidentu, teigiančiu, kad viršūnių susitikimas yra būtinas, norint išeiti iš aklavietės.
Rusija eskalavo išpuolius prieš Ukrainą, praėjusią savaitę surengusi didžiausią oro ataką į Ukrainą per visą plataus masto karą, per kurią žuvo keli žmonės ir buvo Kyjivo centre užsiliepsnojo vyriausybės pastatas.
Per tris tiesioginių taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos ratus Stambule pavyko susitarti tik dėl plataus masto apsikeitimo karo belaisviais.
Rusija pateikė griežtų reikalavimų sąrašą, įskaitant raginimus Ukrainai atsisakyti rytinės Donbaso srities, kurio dalis ji vis dar kontroliuoja.
Kyjivas atmetė bet kokias teritorines nuolaidas ir nori, kad Ukrainoje būtų dislokuoti Europos kariai, kurie veiktų kaip taikdarių pajėgos. Maskva, teigia, kad tai būtų nepriimtina.