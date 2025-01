Trumpas ruošiasi grįžti į valdžią, žada Amerikai aukso amžių

Dėl šalto oro 78 metų D. Trumpo inauguracija JAV Kapitolijuje turi vykti uždarose patalpose, tačiau pirmosios jo sensacingo sugrįžimo į Amerikos politikos viršūnę valandos bus kupinos veiklos.

Sugrįžęs į Baltuosius rūmus respublikonas pažadėjo paskelbti virtinę įsakų, naikinančių Joe Bideno politinį palikimą, ir nedelsiant pradėti dokumentų neturinčių migrantų deportacijas.

Per pirmąją savo inauguraciją 2017-aisiais D. Trumpas vaizdavo distopinį „Amerikos skerdynių“ paveikslą, o šį kartą jis žada optimistiškesnę viziją, kad JAV išauš visiškai nauja diena.

„Veiksiu istoriniu greičiu ir jėga ir išspręsiu kiekvieną krizę, su kuria susiduria mūsų šalis“, – sakė D. Trumpas didžiuliame inauguracijos išvakarių mitinge, kuriame taip pat šoko su grupe „Village People“.

Tačiau milijardierius taip pat grįžo prie kai kurių tamsių temų, kurios prisidėjo prie jo pergalės rinkimuose prieš viceprezidentę demokratę Kamalą Harris lapkritį.

Būsimasis 47-asis JAV prezidentas sakė, kad „sustabdys invaziją pro mūsų sienas“ ir atšauks „woke“ (perdėto jautrumo socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams) politiką, įskaitant „transseksualizmo beprotybę“ JAV mokyklose.

„Aukso amžius“

D. Trumpas įeis į istoriją, pakeisdamas J. Bideną ir tapdamas vyriausiu prisiekusiu prezidentu. Be to, jis yra tik antrasis prezidentas JAV istorijoje, grįžęs į valdžią ne antrai kadencijai iš eilės (po Groverio Clevelando 1893-iaisiais).

Prieš inauguraciją J. Bidenas ir pirmoji ponia Jill Biden Baltuosiuose rūmuose priims D. Trumpą ir jo žmoną Melanią išgerti arbatos ir kavos, o po to visi kartu keliaus į Kapitolijų.

Šis mandagumo gestas bus ryškus kontrastas 2021-iesiems, kai D. Trumpas – pakurstęs minią, kuri šturmavo JAV Kapitolijų, siekdama panaikinti jo pralaimėjimą rinkimuose – atsisakė dalyvauti J. Bideno inauguracijoje.

Tuo metu D. Trumpo triumfo nuotaikos neaptemdė net tai, kad priesaikos ceremoniją ant Kapitolijaus laiptų teko perkelti, nes buvo prognozuojama šalčiausia inauguracijos diena per pastaruosius 40 metų.

Užuot davę priesaiką prieš didžiulę minią, D. Trumpas ir išrinktasis viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) prisieks Kapitolijaus Rotondos kupolo viduje, kaip tai 1985-aisiais padarė Ronaldas Reaganas.

„Kai tik prezidentas D. Trumpas padės ranką ant Biblijos ir prisieks Jungtinių Valstijų Konstitucijai, prasidės Amerikos aukso amžius“, – socialiniame tinkle „X“ sakė jo atstovė spaudai Karoline Leavitt.

Tačiau vis dar daug amerikiečių nerimauja dėl tamsesnių D. Trumpo pažadų – atkeršyti politiniams oponentams ir žurnalistams.

D. Trumpas grįžta į Ovalųjį kabinetą galingesnis nei bet kada anksčiau, užbaigdamas kelionę, kurios metu jis atlaikė du pasikėsinimus nužudyti ir apkaltinamąjį nuosprendį, kad laimėtų rinkimus.

Kadaise buvęs politiniu autsaideriu, D. Trumpas palaipsniui tapo neatsiejamu nuo JAV politikos.

Trys iš turtingiausių pasaulio žmonių – technologijų magnatai Elonas Muskas, Markas Zuckerbergas ir Jeffas Bezosas – dalyvaus D. Trumpo inauguracijoje.

„Tesla“, „SpaceX“ ir „X“ bosas E. Muskas, kuris naujojoje administracijoje vadovaus išlaidų mažinimo darbams, sekmadienio mitinge pažadėjo padaryti Ameriką stiprią šimtmečiams.

Virtinė įsakų

D. Trumpas, kuris per rinkimų kampaniją sakė, kad diktatoriumi bus tik pirmąją dieną, pažadėjo per kelias valandas po to, kai pradės eiti pareigas, pasirašyti apie 100 vykdomųjų įsakų.

Tarp jų – paskelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį prie pietinės JAV sienos su Meksika ir atšaukti J. Bideno administracijos nurodymus dėl įvairovės ir naftos gręžimo.

D. Trumpas pridūrė, kad šalininkai būtų labai patenkinti sprendimu suteikti malonę Sausio 6-osios riaušininkams.

Likusiam pasauliui D. Trumpo sugrįžimas reiškia, kad reikia laukti netikėtumų.

Atrodo, kad D. Trumpas ir vėl gali sukrėsti pasaulio tvarką – nuo pažadų dėl didelių tarifų iki teritorinių grasinimų Grenlandijai ir Panamai bei abejonių dėl JAV pagalbos Ukrainai.

Jo pergalė taip pat suteikė drąsos dešiniesiems politikams visame pasaulyje. Italijos kraštutinių dešiniųjų ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ketina dalyvauti inauguracijoje, nors paprastai užsienio lyderiai nekviečiami.