Trumpas pervadino Kenedžio menų centrą savo vardu

Vykdydamas susidorojimą su institucijomis, kurias jis laiko pernelyg progresyviomis (angl. „woke“), D. Trumpas anksčiau šiais metais pats atrinko naujus šio JAV nacionalinio kultūros centro valdybos narius ir paskyrė save pirmininku. Tačiau nužudyto JAV prezidento Johno F. Kennedy, kurio vardu minimas menų centras ir pavadintas, šeimos nariai sukritikavo naujausią sprendimą kaip „visiškai neįtikėtiną“ ir pažymėjo, kad šios įstaigos negalima pervadinti be Kongreso pritarimo.
Savo paties vardo įtraukimas į legendinio centro pavadinimą yra naujausias sumanymas D. Trumpo grandiozinių schemų serijoje, įskaitant Baltųjų rūmų rytinio sparno nugriovimą, kad būtų galima pastatyti 400 mln. JAV dolerių (apie 340 mln. eurų) vertės pokylių salę.
„Mane tai nustebino, man buvo garbė“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas, kalbėdamas po to, kai buvo paskelbta apie valdybos sprendimą, nors jis praeityje buvo ne kartą kalbėjęs apie centro pavadinimo pakeitimą.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad „labai gerbiama“ Kenedžio centro valdyba „vienbalsiai balsavo“ už centro pervadinimą gyvo prezidento vardu. Pasak K. Leavitt, toks žingsnis žengiamas „dėl neįtikėtino prezidento Trumpo darbo, atlikto per pastaruosius metus gelbstint pastatą“.
J. F. Kennedy buvo nužudytas 1963 m. Įspūdingas balto marmuro menų centras, kuris yra įsikūręs ant Potomako upės kranto, duris atvėrė 1971-aisiais. Kenedžio centro tinklalapyje atsirado naujas „Trumpo–Kenedžio centro“ logotipas, tačiau sprendimą pervadinti šią įstaigą griežtai pasmerkė Kennedy šeima, kuri laikoma bene garsiausiu Amerikos politiniu klanu.
„Argi nematome, kas čia vyksta? Nagi, mano tautiečiai amerikiečiai! Pabuskite!“ – tinkle „X“ pareiškė J. F. Kennedy dukterėčia Maria Shriver. Pasak jos, „visiškai neįtikėtina“, kad D. Trumpas mano, jog yra priimtina pridėti savo vardą priešais jos dėdės.
Buvęs kongresmenas Joe Kennedy trečiasis savo ruožtu nurodė, kad šis centras yra „gyvas paminklas“ jo giminaičiui ir „negali būti pervadintas, kaip ir Linkolno memorialas, nesvarbu, ką sako kiti“.
Kenedžio menų centro pavadinimas yra įtrauktas į federalinius įstatymus. Šį centrą 1958 m. įkūrė Kongresas, o vėliau jį pervadino, kad pagerbtų J. F. Kennedy po jo nužudymo.
„Oi“
Demokratai tuo tarpu paneigė, kad balsavimo metu buvo priimtas vieningas sprendimas. Įstatymų leidėja iš Ohajaus Joyce Beatty, kuri vis dar yra valdybos narė pagal Kongreso suteiktą mandatą, pareiškė, kad jos balsas „skambučio metu buvo nutildytas“.
D. Trumpas pastaraisiais mėnesiais keletą kartų užsiminė apie pavadinimo pakeitimą. Anksčiau šį mėnesį jis kalbėjo apie „didelį renginį Trumpo–Kenedžio centre, oi, atleiskite, Kenedžio centre (…) Atsiprašau, kokia siaubinga klaida.“
D. Trumpas tokius komentarus išsakė taikos institute, kuris neseniai taip pat buvo pervadintas jo vardu. Jis nuo sugrįžimo į valdžią savo vardu dar pavadino naują „auksinę“ vizą ir banko sąskaitas naujagimiams.
Kenedžio centras dar nuo pirmosios D. Trumpo kadencijos kelia prezidento pyktį. Jis iki šių metų niekada nedalyvavo kasmetinėse prestižinio Kenedžio centro apdovanojimo gavėjų lėšų rinkimo iškilmėse, nes daugelis menininkų garsiai priešinosi jo politikos kryptims. Tačiau antrosios kadencijos metu D. Trumpas greitai ėmėsi veiksmų, kad perimtų šį centrą.
Jis iš patikėtinių tarybos pašalino demokratų paskirtus asmenis, nušalino pirmininką ir paskyrė savo sąjungininkus, o tai buvo dalis platesnio puolimo prieš federalinėmis lėšomis finansuojamas kultūros institucijas, kurias jis laiko pernelyg progresyviomis. Statybų magnatas taip pat ėmė asmeniškai domėtis pastato atnaujinimu ir kelis kartus apsilankė patikrinti centre vykdomus darbus, be to, jis gyrėsi jo paties atvežamu baltu marmuru.
D. Trumpas šiais metais galiausiai pats įteikė apdovanojimus, kurie atiteko filmų „Rokis“ aktoriui Sylvesteriui Stallonei, disko legendai Gloriai Gaynor ir roko grupei KISS.
Naujausi komentarai