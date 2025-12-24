Trumpas paragino „užmigdyti“ garsų komiką

S. Colbert'o laidą „The Late Show“ suplanuota nutraukti 2026 m. gegužę, komiko gerbėjams skundžiantis, kad šis sprendimas labai panašus į cenzūrą.
Vėlyvą naktį tinkle „Truth Social“ JAV prezidentas rašė, kad S. Colbert'as „iš tiesų tapo dar blogesnis“ po to, kai jo laidą nutraukė CBS televizija, bet „jį patį paliko be nieko“.
„Stephenas gyvena neapykanta ir pykčiu; jis yra vaikščiojantis lavonas! CBS turėtų jį „užmigdyti“ ir tai padaryti dabar“, – plūdosi D. Trumpas.
Laidą „The Late Show“ komikas veda nuo 2015 m., ji turi geriausius reitingus tarp vakarinių pokalbių laidų visose JAV televizijose. S. Colbert'as savo įžanginiuose monologuose dažnai pašiepia Respublikonų partijos deleguotą prezidentą.
Nei pats komikas, nei CBS į JAV prezidento įrašą socialiniame tinkle iš karto viešai nesureagavo.
Liepos mėnesį CBS paskelbė, kad S. Colbert'o laida bus nutraukta pasibaigus dar vienam jos sezonui. Tą patį mėnesį pasirodė pranešimas, kad CBS patronuojanti bendrovė „Paramount“ pasiekė teisinį sprendimą, pagal kurį D. Trumpui sutiko sumokėti 16 milijonų dolerių. Laidos nutraukimą CBS vadino „išimtinai finansiniu sprendimu“.
D. Trumpas buvo padavęs „Paramount“ į teismą teigdamas, esą „CBS News“ laida „60 Minutes“ apgaulingai sumontavo interviu su jo konkurente 2024 m. prezidento rinkimuose Kamala Harris, siekdama jai padėti.
Kitame naktiniame įraše socialiniame tinkle D. Trumpas pakartojo grasinimus atimti transliavimo licencijas televizijos tinklams, kurių turinys jam atrodo yra pernelyg kritiškas jo atžvilgiu.
„Jei tinklo naujienų laidos ir jų vėlyvo vakaro laidos yra beveik 100 proc. neigiamos prezidento Donaldo J. Trumpo, MAGA ir Respublikonų partijos atžvilgiu, ar neturėtų būti panaikintos jų labai vertingos transliavimo licencijos? Aš sakau: TAIP!“ – rašė JAV prezidentas.
Sekmadienį naujoji CBS naujienų skyriaus vyriausioji redaktorė Bari Weiss atšaukė „60 Minutes“ reportažą apie įtariamus kankinimus Salvadoro liūdnai pagarsėjusiame griežtojo režimo kalėjime CECOT, į kurį D. Trumpas išsiuntė šimtus deportuotų venesueliečių. B. Weiss teigė, esą laidai reikia daugiau žurnalistinės medžiagos.
Rugpjūtį bendrovei „Disney“ priklausanti televizija ABC trumpam nutraukė savo naktinės laidos žvaigždės Jimmy Kimmelo transliacijas, bet vėliau sugrąžino ją į eterį, įteikdama komikui vienerių metų sutartį.
J. Kimmelas buvo įsiutinęs dešiniuosius savo pasisakymais po jų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
D. Trumpas atrodo pasiryžęs pertvarkyti JAV žiniasklaidą, kuri, jo teigimu, yra šališka dešiniųjų nenaudai.
Jo paskirtas Federalinės ryšių komisijos (FCC) vadovas Brendanas Carras sukėlė sąmyšį Kongreso posėdyje pareiškęs, kad „FCC formaliai nėra nepriklausoma agentūra“, taip leisdamas suprasti, jog jo veiksmai gali būti suderinti su Baltųjų rūmų politiniais prioritetais ir tai esą būtų visiškai pagrįsta.
