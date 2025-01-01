Trumpas nusiuntė į Memfį Nacionalinę gvardiją

Jie prisideda prie „saugumo patruliavimo, vietų apsaugos ir eismo kontrolės, remdami nuolatines pastangas mažinti nusikalstamumą ir didinti visuomenės saugumą Memfyje“, pranešė institucijos. Pajėgos esą veikia pagal „prezidento įsakymą“, jų dislokavimui leidimą davė gubernatorius Billis Lee.
Memfio meras yra demokratas Paulas Youngas, tuo tarpu B. Lee priklauso D. Trumpo respublikonams.
Panašiomis Nacionalinės gvardijos operacijomis D. Trumpas pagrasino ir tokiuose demokratų bastionuose, kaip Čikaga, Niujorkas ir Naujasis Orleanas. Ilinojaus valstijos gubernatorius demokratas JB Pritzkeris nusprendė protestuoti prieš D. Trumpo planus nusiųstu dalinius į Čikagą. Apeliacinis teismas ketvirtadienį patvirtino JAV apygardos teisėjos April Perr sprendimą blokuoti Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Ilinojuje. JAV vyriausybė esą nepateikė pakankamai įrodymų, kad padėtis Čikagoje pateisintų dalinių nusiuntimą, argumentavo teismas.
D. Trumpas jau nusiuntė Nacionalinės gvardijos karius į taip pat demokratų valdomus Los Andželo ir Vašingtono miestus.. JAV prezidentas tai grindė protestais prieš imigracijos policiją ir tariamai vešančiu nusikalstamumu.
Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas.
