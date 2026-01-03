Trumpas: JAV surengė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų nematytą karinę operaciją

„Vėlyvą vakarą ir anksti ryte, mano nurodymu, Jungtinių Valstijų ginkluotosios pajėgos surengė nepaprastą karinę operaciją Venesuelos sostinėje, panaudodamos galingą Amerikos karinę jėgą. Oro, sausumos ir jūrų pajėgos buvo panaudotos įspūdingam puolimui, kokio žmonės nematė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – kalbėjo JAV prezidentas.
Jis sakė, kad puolimo prieš „stipriai įtvirtintą karinę tvirtovę Karakaso centre“ tikslas buvo „atiduoti neteisėtą diktatorių Nicolas Maduro teisingumui“.
„Tai buvo vienas iš įspūdingiausių, veiksmingiausių ir galingiausių Amerikos karinės galios ir kompetencijos pademonstravimų Amerikos istorijoje“, – pridūrė D. Trumpas.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo, JAV naktį į šeštadienį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Sostinę Karakasą nuo 2.00 val. vietos laiku (8.00 val. Lietuvos laiku) sudrebino smarkūs sprogimai, o šeštadienio rytą JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis N. Maduro ir jo žmona buvo „išskraidinti iš šalies“.
