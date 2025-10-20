Trumpas grasina pasiųsti kariuomenę į San Fransiską

Šie komentarai pasirodė, prezidentui jau pasiuntus Nacionalinę gvardiją į Los Andželą, Vašingtoną ir Memfį, dažnai prieš vietinių lyderių valią, ir teisėjams sustabdžius karių dislokavimą Čikagoje ir Portlande.
„Toliau mes eisime į San Fransiską, – sakė jis „Fox News“. – Skirtumas tas, kad, manau, jie nori mūsų San Fransiske. San Fransiskas iš tiesų buvo vienas geriausių pasaulio miestų. O prieš 15 metų viskas pakrypo į blogąją pusę. Mes ketiname vykti į San Fransiską ir padaryti jį puikų.“
D. Trumpas ne kartą pervertino nusikalstamumo ir neramumų mastą JAV miestuose, kad pateisintų įsakymą dislokuoti pajėgas, kuriam daugiausia priešinasi vietos demokratų lyderiai.
Praėjusio mėnesio pabaigoje jis pasiūlė Amerikos miestus naudoti kaip poligonus šalies karinėms pajėgoms.
Pirmasis pajėgų dislokavimas Los Andžele birželį įvyko po kartais nevaldomų protestų dėl plataus masto imigracijos reidų, kurie, kritikų teigimu, buvo nukreipti prieš žmones daugiausia dėl jų rasės ar kalbos, kuria jie kalbėjo.
Tą dislokavimą griežtai kritikavo Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kuris dažnai konfliktuoja su respublikonų milijardieriumi ir kuris, kaip plačiai tikimasi, 2027 m. kandidatuos į prezidentus.
D. Trumpo komentarai apie San Fransiską pasirodė po to, kai šiame mieste įsikūrusios technologijų milžinės „Salesforce“ vadovas Marcas Benioffas atsiprašė paraginęs atsiųsti į San Fransiską Nacionalinę gvardiją.
M. Benioffas, kadaise buvęs kairiųjų favoritas, pastaraisiais metais kartu su kitais technologijų lyderiais pasuko į dešinę.
Vis dėlto jo parama karinei intervencijai San Fransiske sukėlė įniršį ir visuomenės pasipriešinimą, po kurio nuo jo nusisuko buvę draugai.
San Fransiskas užima ypatingą vietą respublikonų pasaulėžiūroje. Šis miestas, turintis viešai pripažintų benamystės ir narkomanijos problemų, dažnai rodomas dešiniųjų kabelinės televizijos kanalų laidose kaip išskirtinis pavyzdys to, ką jie laiko demokratų partijos kontroliuojamų Amerikos miestų žlugimu.
