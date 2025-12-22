Trumpas atšaukia 48 šalių ambasadorius – minima ir Lietuva

Iš viso 48 ambasadorių atšaukimas iš pareigų Afrikoje, Azijoje, Rytų Europoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje būtų jau antrasis masinis buvusio prezidento Joe Bideno paskirtų diplomatų atleidimas – ankstesnis įvyko pirmaisiais D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesiais.
Pasak „The New York Post“, po šių ambasadorių atšaukimų JAV liktų be diplomatinių pasiuntinių svarbiausiuose pasaulio taškuose, įskaitant Kongo Demokratinę Respubliką, Egiptą, Nigeriją, Ruandą, Somalį ir Pietų Sudaną Afrikoje; Armėniją, Lietuvą, Šiaurės Makedoniją ir Slovakiją Europoje; taip pat Jemeną Artimuosiuose Rytuose.
Tiesa, apie šiuos atšaukimus pirmą kartą pranešusio laikraščio „Washington Post“ apžvalgininkas Joshas Roginas Lietuvos nemini. Tačiau šiame, kiek anksčiau išleistame, straipsnyje nurodoma, kad atšaukiami ne 48 ambasadoriai, o tik „beveik 30“.
Britų portalas „The Telegraph“ iš Europos šalių taip pat mini tik 4: Armėniją, Šiaurės Makedoniją ir Slovakiją – Lietuvos šiame sąraše nėra.
„Tai yra standartinis procesas bet kurioje administracijoje“, – pirmadienį portalui „The New York Post“ sakė aukštas Valstybės departamento pareigūnas.
„Ambasadorius yra prezidento asmeninis atstovas, o prezidentas turi teisę užtikrinti, kad šalyse būtų asmenys, kurie prisideda prie „Pirmiausia – Amerika“ darbotvarkės įgyvendinimo“, – pridūrė jis.
Portalas „Politico“ paaiškina, kad ambasadorius prezidentas išties skiria savo nuožiūra, nepriklausomai nuo to, ar jie poste atsidūrė politiniu paskyrimu, ar yra karjeros diplomatai. Tačiau priduriama, kad antrosios kadencijos pradžioje savo pirmtako politinių paskyrimų atsikratęs D. Trumpas daugelio ambasadų vadovų paskirti neskubėjo, kai kurios kandidatūros įstrigo Senate.
