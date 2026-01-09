TKS įgula grįš anksčiau dėl astronauto sveikatos problemų

Pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos apie šį medicininį incidentą, tačiau teigė, kad įgulos nario būklė yra stabili. Jie nurodė, kad grįžimas paankstintas ne dėl skubaus reikalo, o dėl „išliekančios rizikos“.
Žengdama šį retą žingsnį NASA pranešė, kad keturių narių įgula į Žemę grįš artimiausiomis dienomis.
Dėl šios sveikatos problemos NASA atšaukė pirmąjį šių metų išėjimą į atvirą kosmosą. NASA neatskleidė astronauto tapatybės ir sveikatos sutrikimo, remdamasi paciento privatumu.
NASA pareigūnai pabrėžė, kad tai nebuvo kritinė situacija orbitoje. Tačiau dėl įgulos nario saugumo imamasi papildomų atsargumo priemonių, sakė NASA vyriausiasis sveikatos ir medicinos pareigūnas Jamesas Polkas.
J. Polkas teigė, kad tai pirmoji NASA medicininė evakuacija iš kosminės stoties, nors anksčiau astronautai stotyje buvo gydomi dėl tokių negalavimų kaip dantų ar ausų skausmas.
Keturių narių įgula, grįžtanti namo, į orbitinę laboratoriją „SpaceX“ erdvėlaiviu atvyko rugpjūtį, mažiausiai šešių mėnesių misijai. Įgulą sudaro NASA astronautai Zena Cardman ir Mike'as Fincke'as, japonas Kimiya Yui ir rusas Olegas Platonovas.
M. Fincke'as ir Z. Cardman turėjo išeiti į atvirą kosmosą, kad paruoštų vietą būsimam saulės baterijų plokščių įrengimui – jos turi tiekti papildomą energiją kosminei stočiai.
NASA duomenimis, M. Fincke'ui tai ketvirtas apsilankymas kosminėje stotyje, o K. Yui – antrasis. Z. Cardman ir O. Platonovui tai pirmasis skrydis į kosmosą.
Šiuo metu kosminėje stotyje gyvena ir dirba dar trys astronautai: NASA astronautas Chrisas Williamsas ir rusai Sergejus Mikajevas bei Sergejus Kud-Sverčkovas. Jie lapkritį raketa „Sojuz“ atskrido aštuonių mėnesių misijai ir į Žemę turėtų grįžti vasarą.
NASA pasirinko kompaniją „SpaceX“, kad ši 2030 metų pabaigoje arba 2031 metų pradžioje nuleistų TKS iš orbitos. Planuojama, kad ji saugiai įskries į atmosferą virš vandenyno.
