„Tesla“ pirmą ketvirtį pristatė daugiau automobilių nei tikėtasi

„Tesla“ penktadienį paskelbė, kad per pirmą metų ketvirtį pristatė daugiau automobilių nei prognozuota.

Viena pagrindinių to priežasčių įvardijama stipri paklausa Kinijoje, kur elektromobilių gamintoja pastaruoju metu didino gamybos apimtis.

„Tesla“ per šį laikotarpį iš viso pristatė 184 tūkst. automobilių. Tai dviem procentais daugiau nei per ketvirtą ketvirtį, tačiau dvigubai daugiau nei per analogišką laikotarpį prieš metus.

„Palankiai vertiname stiprų „Model Y“ populiarumą Kinijoje ir sparčiai artėjame prie didžiausių gamybos pajėgumų“, – sakoma „Tesla“ pareiškime.

Kai „Tesla“ paskutinįkart skelbė naujausius pajamų duomenis, įmonė nenumatė konkrečių 2021 m. pristatymo skaičių, tačiau nurodė, jog šiais metais prognozuoja „spartesnį“ augimą, palyginti su „ilgalaikėmis prognozėmis“.

„Wedbush“ analitikas Danas Ivesas penktadienį teigė, kad pirmo ketvirčio duomenys yra „stulbinami“, atsižvelgiant į tai, jog daugelis analitikų tikėjosi neigiamo pasaulinės puslaidininkių stokos poveikio, kuris privertė daugelį gamintojų sumažinti gamybos apimtis.

„Kalbėkime aiškiai: esant puslaidininkių trūkumui ir susijusių gamybos problemų, Volstrytas manė, kad bus kalbama apie 160–165 tūkst. (pristatymų)“, – teigė D. Ivesas.

„Tesla“ skelbė, kad per pirmą ketvirtį pagamino 180 338 transporto priemones – 76 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus ir kiek daugiau nei per ketvirtą ketvirtį.