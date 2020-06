Teisėjas atmetė administracijos prašymą blokuoti buvusio D. Trumpo padėjėjo knygą

D. Trumpo administracija stengėsi uždrausti J. Boltono knygą „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir), nors kritikai tokius veiksmus laiko žodžio laisvės pažeidimu. Baltųjų rūmų teigimu, knygoje esama įslaptintos informacijos.

Knyga jau yra išsiuntinėta knygynams ir turėtų pasirodyti prekyboje ateinančią savaitę.

Teisėjas Royce'as Lambertas savo nutarime rašo, kad J. Boltonas atrodo nesugebėjęs gauti Baltųjų rūmų raštiško patvirtinimo, kad jo prisiminimuose neatskleidžiama jokių valstybės paslapčių.

„Nors Boltono vienašališkas elgesys kelia didelių susirūpinimų dėl nacionalinio saugumo, vyriausybė nepadarė išvados, kad uždraudimas būtų tinkama priemonė padėčiai atitaisyti“, – nurodė teisėjas.

Teisėjas pridūrė, kad perskaitęs kūrinio ištraukas, kuriose, anot vyriausybės, esama įslaptintos medžiagos, susidarė įspūdį, jog J. Boltonas knygą „išleisdamas tikriausiai sukėlė pavojų nacionaliniam saugumui“.

Teisėjui paskelbus nutarimą D. Trumpas per „Twitter“ parašė, kad J. Boltonas „pažeidė įstatymą, atskleisdamas įslaptintą informaciją (didžiuliais kiekiais). Jis privalo už tai sumokėti labai didelę kainą – kaip ir kiti, buvę prieš jį. Tai nebeturėtų niekada vėl nutikti!!!”

Savo knygoje, kurios ištraukas trečiadienį išspausdino trys laikraščiai, J. Boltonas tvirtina, kad D. Trumpas prašė Kinijos lyderio Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) pagalbos laimėti lapkritį vyksiančius rinkimus, palaikė Pekino vykdomą masinį musulmonų uigūrų ir kitų mažumų atstovų kalinimą ir kad jo žinios apie pasaulį yra labai ribotos.

J. Boltonas šiuos įspūdžius aprašė po 17 mėnesių trukusio glaudaus bendradarbiavimo su D. Trumpu, kol prezidentas pernai rugsėjį savo nacionalinio saugumo patarėją atleido.

D. Trumpas šią knygą vadina „pramanais“, bet joje pateikiamas prezidento portretas atrodo atgrasus.

Anot J. Boltono – Respublikonų partijos veterano, priklausančio jos dešiniajam sparnui – D. Trumpas yra „netinkamas eiti pareigas“.

„Manau, kad jis [D. Trumpas] buvo taip susitelkęs ties perrinkimu, kad ilgalaikiai dalykai tapo visiškai nesvarbūs“, – viename interviu sakė buvęs patarėjas.

Tuo metu prezidentas J. Boltono mestus kaltinimus Baltiesiems rūmams pavadino „grynu išsigalvojimu“.

Savo komentare socialiniame tinkle „Twitter“ jis pavadino savo buvusį patarėją nacionalinio saugumo klausimais „nesveiku šunyčiu“. Pasak D. Trumpo, jo knyga yra „melo ir išgalvotų istorijų rinkinys“, kuriuo siekiama kad „aš blogai atrodyčiau“.

„Daugelio tų juokingų pareiškimų, kuriuos jis man priskiria, niekada nebuvo, tai – grynas išsigalvojimas“, – nurodė D. Trumpas.