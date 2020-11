Šventiniai planai: geriau ramiau nei ligoninėje

Tradicijos ar saugumas?

Per Padėkos dieną, paskutinį lapkričio ketvirtadienį, amerikiečiai paprastai susitinka su šeima prie šventinės vakarienės stalo, ant kurio tradiciškai būna keptas kalakutas, bulvių košė, pyragas. Tačiau šiemet šventės išvakarėse užfiksuotas didžiausias pastarąjį pusmetį paros mirčių skaičius.

Šalies sveikatos apsaugos agentūra pirmą kartą paragino amerikiečius susilaikyti nuo kelionių, o išrinktasis prezidentas Joe Bidenas paprašė savo pavargusių tėvynainių pasistengti ir saugotis ateinančius mėnesius, kol vakcinos taps prieinamos. "Yra reali viltis, apčiuopiama viltis. Todėl laikykitės. Nepasiduokite nuovargiui", – sakė J.Bidenas.

Visi galės laisvai keliauti į kurortus, kad galėtų pasimėgauti švariu mūsų nuostabių kalnų oru ir apsipirkti parduotuvėse, kurios veiks, nors barai bus uždaryti.

"Geriau Padėkos diena per nuotolį nei Kalėdos intensyviosios terapijos palatoje", – antrino jam žiniasklaida.

Per metus, nuo to laiko, kai Kinijoje pirmą kartą užfiksuotas naujasis koronavirusas, visame pasaulyje užregistruota per 60 mln. užsikrėtimų COVID-19 ir 1,4 mln. mirties nuo šios ligos atvejų. Agentūra AFP oficialų užsikrėtusiųjų skaičių prilygino visos Italijos gyventojų skaičiui, tačiau ir jis atspindi tik dalį tikrojo pandemijos masto, nes daugeliui šalių trūksta testavimo pajėgumų.

Nors didžiausias pavojus dažniausiai gresia mažas pajamas gaunantiems kovos su pandemija fronto darbuotojams, nuo viruso nėra apsaugoti ir pasaulio turtingiausieji bei įtakingiausieji. Ketvirtadienį pranešta, kad Švedijos princas Carlas Philipas ir jo žmona princesė Sofia tapo dar vienais karališkaisiais asmenimis, kuriems teko izoliuotis testais nustačius koronavirusinę infekciją COVID-19.

Be barų, bet su kaukėmis

Kaip išganymo naujosios vakcinos laukiančios valstybės turi priimti sunkų sprendimą: palikti dabar įvestus apribojimus, juos griežtinti, tuo dar labiau kenkiant verslui, stiprinant gyventojų pesimizmą ar diferencijuotai atšaukti karantiną, daugiau atsakomybės už asmeninį saugumą perkeliant patiems piliečiams?

Jungtinė Karalystė ir Prancūzija prabilo ketinančios švelninti karantiną, o Rusija vis dar bando jo išvengti, nors ketvirtadienį šalyje fiksuotas per parą patvirtintų užsikrėtimų ir pacientų mirčių skaičiaus rekordas.

Prancūzijos sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas pareiškė, kad šalis ruošiasi pradėti vakcinavimą gruodžio pabaigoje, tačiau perspėjo, kad žmonės turės toliau dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis atstumo net tada, kai skiepai taps prieinami daugeliui.

Prancūzijos vyriausybė pristatė laipsniško mėnesį galiojusių suvaržymo priemonių švelninimo planą ir paskelbė apie papildomą šimtų milijonų eurų pagalbos paketą darbuotojams, studentams ir įmonėms, kurios buvo priverstos užsidaryti.

Balkanuose augantys užsikrėtimų koronavirusu skaičiai daro spaudimą silpnai šalių sveikatos apsaugos sistemai, regiono vyriausybėms vis delsiant griežtinti suvaržymus, kad dar labiau nepaveiktų ekonomikos.

Šalys, kurios anksčiau sėkmingai tvarkėsi su virusu, tai pat įveda suvaržymų kylant naujiems COVID-19 protrūkiams. Viena tokių – Švedija, pavasarį neįvedusi griežtų karantino priemonių. Šalyje, turinčioje 10,3 mln. gyventojų, nuo kovo iki birželio mirė daugiau kaip 5 000 koronavirusu užsikrėtusių žmonių, tačiau rudenį aukų skaičius išaugo iki 6 622. Atsakant į naują pliūpsnį paskelbtos griežtesnesnės rekomendacijos labiausiai paveiktoms sritims. Be kita ko, raginama vengti lankytis uždarose patalpose, kur susiburia daug žmonių, šalyje buvo uždrausta po 22 val. restoranuose ir baruose pardavinėti alkoholinius gėrimus. Švedijos sveikatos apsaugos pareigūnai prognozuoja, kad epidemijos antrosios bangos pikas tikriausiai bus pasiektas gruodžio viduryje.

Pietų Korėja, kur užregistruotas didžiausias užsikrėtimų skaičius nuo kovo mėnesio, šią savaitę uždarė barus ir naktinius klubus.

Naujoji Zelandija susidūrė su šešiais naujais viruso atvejais – virusas nustatytas šalyje viešintiems Pakistano kriketo komandos žaidėjams.

Ar leis į kalnus?

Europoje, kur daugelis šalių ėmėsi griežtų suvaržymų koronaviruso plitimui sustabdyti, slidinėjimo kurortai tampa naujausiomis pandemijos aukomis.

Vokietija pranešė iki kitų metų pratęsianti dėl epidemijos įvestus suvaržymus ir sieksianti susitarti su savo partnerėmis Europoje, kad slidinėjimo trasos liktų uždarytos iki sausio 10 d. Per pirmąją pandemijos bangą COVID-19 užsikrėtę turistai Europos slidinėjimo kurortuose daug prisidėjo prie viruso išplitimo visame žemyne. "Pasakysiu atvirai, kad tai nebus lengva, bet mes pabandysime", – sakė Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Anksčiau apie suspenduojamą slidinėjimo sezoną buvo pranešusi Prancūzija, tačiau vėliau nuspręsta, kad šalies žiemos sporto kurortai galės veikti, tik nebus galima naudotis slidininkų keltuvais. "Žinoma, visi galės laisvai keliauti į kurortus, kad galėtų pasimėgauti švariu mūsų nuostabių kalnų oru ir apsipirkti parduotuvėse, kurios veiks, nors barai ir restoranai bus uždaryti", – aiškino premjeras Jeanas Castexas.

Tarp pramogų, kurioms paprastai nereikalingi mechaniniai keltuvai, – slidinėjimas lygumose, važinėjimasis rogėmis ir žygiai pėsčiomis. Prancūzijos žiemos sporto sektoriaus atstovai teigia, kad per metus jis uždirba apie 11 mlrd. eurų pajamų, o sezono metu įdarbina 120 tūkst. žmonių.

Vis dėlto Sveikatos apsaugos institucijos perspėjo, kad regioninės ligoninės gali būti perpildytos, jei minioms slidininkų iš Prancūzijos ir užsienio būtų leista keliauti į minėtus regionus. Aukštutinės Savojos regione Prancūzijos Alpėse buvo užfiksuotas didžiausias COVID-19 atvejų skaičius 100 tūkst. žmonių visoje šalyje, po to kurio rikiuojasi kaimyninis Savojos regionas.

Anot J.Castexo, šalies vyriausybė tarėsi su savo ES partnerėmis, kad suderintų slidinėjimo kurortų atidarymo datas.

ES nepriklausančioje Šveicarijoje slidinėjimo kurortai lieka neuždaryti, nors juose patruliuoja policija, siekianti užtikrinti, kad slidinėtojai vykdytų dėl koronaviruso įvestus suvaržymus: dėvėtų kaukes ir laikytųsi socialinio atstumo.

Ekonomikos nuosmukis

Geroms žinioms iš vakcinų kūrėjų pažadinus viltį finansų rinkose, ketvirtadienį daugumos vertybinių popierių kainos kilo. Tačiau prekybininkai išlieka atsargūs vertindami augantį užsikrėtimų skaičių, dėl kurių vyriausybės yra priverstos imtis griežtų suvaržymo priemonių.

Jungtinei Karalystei pranašaujamas didžiausias metinis ekonomikos nuosmukis per tris šimtmečius, o vyriausybė prognozuoja, kad dėl koronaviruso jos ekonomika susitrauks 11,3 proc.

Naujausi duomenys iš Jungtinių Valstijų išryškino tiesioginį pandemijos poveikį ekonomikoms ir jų ateityje laukiantį ilgą kelią. Remiantis oficialiais duomenimis, uždarius barus ir restoranus didžiuosiuose miestuose, bedarbių pašalpų prašymų skaičius auga jau dvi savaitės iš eilės.

JAV pramogų milžinė bendrovė "Disney" ketvirtadienį pranešė, kad dėl pandemijos kitamet planuoja 32 tūkst. sumažinti darbo vietų, pirmiausia – JAV atrakcionų ir pramogų parkuose.

Per praėjusį ketvirtį "Disney" patyrė 4,7 mlrd. JAV dolerių (3,95 mlrd. eurų) nuostolių. Šis skaičius rodo, kokį smūgį bendrovei sudavė filmų gamybos sustabdymas, nutraukimas arba suvaržymai atrakcionų ir pramogų parkams.