Švedijoje nelieka koronaviruso ribojimų

Po Danijos ir Švedija atšaukė beveik visus koronaviruso ribojimus. Nuo trečiadienio, be kita ko, neribojamas restoranų ir barų darbo laikas, nereikalaujama laikytis atstumo taisyklių. Neribojamas ir susibūrimų bei renginių dalyvių skaičius.

Švedai neberaginami viešajame transporte dėvėti kaukes. Lengviau bus ir keliauti į Švediją. ES piliečiams nebereikės pateikti įrodymo apie skiepus, persirgtą ligą ar neigiamo testo rezultatą.

Kai kuriose šalies diskotekose jau naktį į trečiadienį buvo švenčiamas gyvenimas be ribojimų. Prie kai kurių klubų apie vidurnaktį nusidriekė ilgos laukiančiųjų eilės.

Vyriausybė ir sveikatos tarnyba apie daugumos koronaviruso priemonių atšaukimą paskelbė prieš savaitę. Pandemija esą pereina į naują etapą – didelė gyventojų dalis paskiepyta, o omikron atmaina sukelia švelnesnę ligos eigą.

Tačiau kai kurios rekomendacijos, be kita ko, neskiepytiems asmenims liks galioti. Svarbiausia rekomendacija yra visiems vyresniems nei 12 metų amžiaus žmonėms vakcinuotis nuo COVID-19, pareiškė sveikatos tarnyba. Kad būtų apsaugoti labiausiai pažeidžiami žmonės, be to, svarbu išlaikyti atsargumo priemones sveikatos ir slaugos sektoriuje.