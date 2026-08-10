Švedija teigia sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai

Kontržvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog „surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kuria siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą (ES), ir ėmėsi priemonių prieš ją“.
Pasak „Sapo“, „šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR“.
Diplomatinės atstovybės, kurioje dirbo, kaip įtariama, į šią veiklą įtrauktas agentas, tarnyba nenurodė.
„Vienas iš šios operacijos tikslų buvo rinkti informaciją apie sprendimų priėmimo procesą Švedijoje, kad Rusijos žvalgybos tarnybos galėtų vykdyti įtakos operacijas visuomenę skaldančiais klausimais, siekdamos pakenkti sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei ES“, – teigė „Sapo“.
„Sapo“ operacijų skyriaus vadovo pavaduotojas Christofferis Wedelinas (Kristoferis Vedelinas) sakė, kad, sužinojusi apie šią operaciją, „Švedijos saugumo tarnyba ėmėsi veiksmų, siekdama apsaugoti svarbiausią Švedijos turtą ir užkirsti kelią tolesniam neigiamam poveikiui“.
Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024 metais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
„Sapo“ yra ne kartą nurodžiusi, kad pagrindinės žvalgybos grėsmės šaliai yra Rusija, taip pat Kinija ir Iranas.
Pasak „Sapo“, „šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR“.
Diplomatinės atstovybės, kurioje dirbo, kaip įtariama, į šią veiklą įtrauktas agentas, tarnyba nenurodė.
„Vienas iš šios operacijos tikslų buvo rinkti informaciją apie sprendimų priėmimo procesą Švedijoje, kad Rusijos žvalgybos tarnybos galėtų vykdyti įtakos operacijas visuomenę skaldančiais klausimais, siekdamos pakenkti sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei ES“, – teigė „Sapo“.
„Sapo“ operacijų skyriaus vadovo pavaduotojas Christofferis Wedelinas (Kristoferis Vedelinas) sakė, kad, sužinojusi apie šią operaciją, „Švedijos saugumo tarnyba ėmėsi veiksmų, siekdama apsaugoti svarbiausią Švedijos turtą ir užkirsti kelią tolesniam neigiamam poveikiui“.
Rusijai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024 metais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
„Sapo“ yra ne kartą nurodžiusi, kad pagrindinės žvalgybos grėsmės šaliai yra Rusija, taip pat Kinija ir Iranas.
(be temos)
(be temos)