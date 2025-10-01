Susitarimas dėl paliaubų Gazoje: kas žinoma?

Kataras, kuris kartu su Egiptu, Jungtinėmis Valstijomis ir Turkija tarpininkavo sudarant šį susitarimą, pareiškė, kad tai yra „pirmasis susitarimo dėl paliaubų Gazos (Ruože) etapas, kuriuo bus užbaigtas karas, paleisti Izraelio įkaitai ir palestiniečių kaliniai bei įleista pagalba“.
„VISI įkaitai bus paleisti labai greitai, o Izraelis atitrauks savo kariuomenę iki sutartos linijos – tai bus pirmieji žingsniai link tvirtos, tvarios ir ilgalaikės taikos“, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Toliau apžvelgiame, kas šiuo metu žinoma apie susitarimą, kuris turėtų būti pasirašytas ketvirtadienį Egipte.
Kertiniai punktai
Informacijos apie derybas turintis vienas palestiniečių šaltinis teigė, kad „Hamas“ per pirmąjį susitarimo etapą vienu metu paleis 20 gyvų įkaitų.
Vienas aukšto rango „Hamas“ pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraelis paleis beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių: 250 kalinių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir 1,7 tūkst. kitų kalinių, sulaikytų nuo karo pradžios.
Apsikeitimas turėtų įvykti per 72 valandas po to, kai bus įgyvendintas susitarimas – dėl to taip pat „susitarta su palestiniečių frakcijomis“, sakė kitas šaltinis grupuotėje „Hamas“.
Anot to paties šaltinio, per pirmąsias penkias paliaubų dienas į Gazos Ruožą kasdien pateks ne mažiau kaip 400 sunkvežimių su pagalba gyventojams, o vėlesnėmis dienomis šis skaičius bus didinamas.
Susitarime taip pat numatyta „nedelsiant grąžinti perkeltuosius asmenis iš Gazos Ruožo pietų į Gazą (miestą) ir šiaurę“, pridūrė šaltinis.
Susitarime numatytas Izraelio kariuomenės „planinis išvedimas“, teigė „Hamas“ aukščiausio rango pareigūnas, ir jame nustatytos „prezidento Trumpo ir tarpininkų garantijos“.
Oficialiame pareiškime „Hamas“ paragino D. Trumpą priversti Izraelį visiškai įgyvendinti susitarimą ir „neleisti jam vengti ar delsti įgyvendinti tai, dėl ko susitarta“.
Kas toliau?
Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari sakė, kad abi šalys jau sutarė „dėl visų susitarimo dėl paliaubų Gazos (Ruože) pirmojo etapo nuostatų ir įgyvendinimo mechanizmų“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigė, kad ketvirtadienį sušauks savo vyriausybę susitarimui patvirtinti.
Susitarimas bus oficialiai pasirašytas ketvirtadienį apie vidurdienį Egipte, AFP sakė apie tai informuotas šaltinis, kalbėjęs anonimiškai.
Vienas „Hamas“ pareigūnas teigė, kad derybos dėl antrojo paliaubų etapo prasidės „nedelsiant“.
D. Trumpas trečiadienį sakė tikįs, kad visi įkaitai, įskaitant žuvusius, bus grąžinti pirmadienį.
D. Trumpo 20 punktų plane buvo numatytos paliaubos, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš teritorijos.
