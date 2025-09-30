Susipažinkite su vyriausia vilkiko vairuotoja: 76-erių močiutė neplanuoja sustoti

Rosi – vyriausia Vokietijos sunkvežimio vairuotoja ir gyva legenda šalies keliuose.
„Kai neturiu geros nuotaikos, visada klausausi muzikos“, – pasakojo vairuotoja.
Ji grįžta namo tik kartą per savaitę. Po įprasto maršruto tarp dviejų Vokietijos miestų – Kaselio ir Hamburgo – ji vyksta į automobilių plovyklą.
„Tokio vaizdo kasdien nepamatysi. Iki šiol nesu matęs tokio amžiaus vilkiko vairuotojos“, – stebėjosi vyras.
Močiutę Rosi pažįsta ne tik plovyklos darbuotojai – jos atvykstančios laukia ir degalinių darbuotojai.
„Ji palieka tikrai stiprų įspūdį. Gerbiu ją, kad būdama tokio amžiaus vis daro tai, ką labiausiai myli“, – sakė darbuotoja.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Nors Rosi myli savo darbą, ji nerimauja, kad vieną dieną sveikata gali nebeleisti dirbti.
„Esu priversta vairuoti vilkiką, kad užsidirbčiau. Gyvendama vien iš pensijos turėčiau prašyti valstybės paramos. Tokiu atveju negalėčiau sau leisti daugelio dalykų. Pavyzdžiui, neseniai mano šuneliui reikėjo operacijos, ji kainavo 7,5 tūkst. eurų“, – pasakojo vyriausia vilkiko vairuotoja Rosi.
Senjorė nebijo jokių iššūkių, kurie ją gali ištikti kelyje.
„Žmonės dažnai manęs klausia, ką darau, jeigu nuleidžia padangą. Bet juk šiais laikais net ne visi vyrai sugeba ją pakeisti. Tam yra autoservisai“, – šypsojosi vairuotoja.
Vairuoti Rosi mėgsta net ir nedirbdama – tada nuosavu automobiliu važiuoja į sodą. Jos hobis ne tik vairavimas, bet ir gėlininkystė.
