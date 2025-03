Stojo į kovą su aukštomis būsto kainomis: siūlo pigesnį statybos metodą

Dėl visą laiką kylančių būsto kainų milijonai amerikiečių pasijuto išstumti iš nekilnojamo turto rinkos, todėl kai kurios statybų bendrovės nusprendė pasiūlyti radikaliai pigesnių namų. Tam joms teko iš esmės pakeisti namų projektavimo ir statybos metodus. Pavyzdžiui, gaminti namus fabrike ir tiesiog nuvežti į vietą.

„Per pastaruosius kelerius metus mūsų šalyje tikrai pasiekėme lūžio tašką, ypač būsto trūkumo bei darbo jėgai įperkamo būsto srityje, kurio kaina būtų nuo 80 iki 120 proc. AMI“, – teigė statybos įmonės „Fading West“ atstovas Eric Schaefer.

AMI išvertus yra regiono pajamų mediana – vidutinės namų ūkio pajamos, tai yra apie 70–80 tūkst. dolerių daugelyje valstijų. Be abejo, kur nors Kalifornijoje jos du kartus didesnės, bet ir namai Kalifornijoje gerokai brangesni – gal kokius tris kartus už kalifornietiškų pajamų medianą.

Taigi tikrai pigius namus galima būtų pagaminti ir pastatyti nebent tokiose gamyklose.

„Statybos po stogu turi daug privalumų. Vienas iš jų – sukūrėme sistemą, kuri leidžia namams judėti kas keturias valandas. Taigi namai pastatomi, per 5–7 dienas. Įprastai vietoje statomuose namuose susidaro apie 30 proc. atliekų, o mūsų atliekos – tik apie 3 proc.“, – aiškino E. Schaefer.

Be to, Koloradas yra šalta valstija, o po stogu galima statyti kiaurus metus. Be abejo, galima ginčytis dėl tokių namų grožio, bet maža kaina turėtų kompensuoti šį trūkumą.

Ten, kur klimatas šiltesnis, amerikiečiai siūlo greitai ir nebrangiai lieti namus iš betono panaudojant didelius 3D spausdintuvus. Ši namų dydžio spausdintuvų technologija suteikia gerokai daugiau galimybių namo linijų ir formų prasme.

„Su jais galime kurti įvairius dizainus, labiau išlenktas sienas, organiškas formas. Galime statyti labai efektyvius, konstrukciškai stabilius pastatus, skirtus žmonėms, kurie nori tokių technologijų“, – kalbėjo „VeroTouch“ generalinis direktorius Grant Hamel.

Kita vertus, amerikiečiai vis dar vadovaujasi filosofija – „didelis yra gerai“, todėl maži namukai nėra populiarūs, o dideli išlieka brangūs ir brangsta toliau. Pagal oficialią statistiką, dabar JAV trūksta apie 7 milijonų būstų.