Starmeris atvyko į Kiniją derybų

K. Starmerio kelionė į Kiniją yra pirmasis britų ministrų pirmininkų vizitas šioje šalyje nuo 2018 metų.
K. Starmeris, kuris penktadienį taip pat turi apsilankyti Šanchajuje, vėliau trumpam užsuks į Japoniją susitikti su šios šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi.
Xi Jinpingui K. Starmerio vizitas yra proga parodyti, kad Pekinas gali būti patikimas partneris tokiu metu, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo politika sukrėtė istorinius Vašingtono ir jo sąjungininkų Vakaruose ryšius.
Britų ministras pirmininkas, kurio populiarumas šiuo metu yra rekordiškai mažas, tikisi, kad vizitas gali suteikti postūmį jo šalies ekonomikai.
Dauningo gatvė vizitą vadina galimybe sustiprinti prekybos ir investicijų ryšius, kartu keliant sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių.
K. Starmeris ketvirtadienį susitiks su Xi Jinpingu pietums, o po to įvyks susitikimas su kinų premjeru Li Qiangu.
Britų lyderis trečiadienį sakė, kad šis vizitas į Kiniją „mums bus tikrai svarbi kelionė“, ir pažadėjo pasiekti „tikros pažangos“.
Yra galimybių pagilinti dvišalius santykius, sakė K. Starmeris su juo į Kiniją skridusiems žurnalistams.
„Nėra prasmės slėpti galvos smėlyje, kai kalbame apie Kiniją; mūsų interesas yra bendrauti ir nedaryti kompromisų dėl nacionalinio saugumo“, – pridūrė jis.
Kinija savo ruožtu „yra pasirengusi išnaudoti šį vizitą kaip galimybę stiprinti politinį tarpusavio pasitikėjimą“, trečiadienį per spaudos konferenciją patvirtino Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.
K. Starmeris yra dar vienas Vakarų lyderis, kurį pastaraisiais mėnesiais priėmė Pekinas – po Kanados ministro pirmininko Marko Carney ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vizitų.
D. Trumpui pagrasinus įvesti muitus Kanadai už prekybos susitarimo su Kinija pasirašymą ir bandant sukurti naują tarptautinę instituciją – savo „Taikos tarybą“, Pekinas atvykstantiems lyderiams patvirtina remiantis Jungtines Tautas (JT).
Atkurti ryšius
JK ir Kinijos santykiai smarkiai pablogėjo 2020 metais, kai Pekinas Honkongui primetė griežtą nacionalinio saugumo įstatymą, smarkiai apribojusį laisves šioje buvusioje Britanijos kolonijoje.
Vėliau santykiai dar labiau pablogėjo, abiem valstybėms apkaltinus viena kitą šnipinėjimu.
Tačiau K. Starmeris suskubo paneigti naujus teiginius apie Kinijos šnipinėjimą, laikraščiui „The Telegraph“ pirmadienį pranešus, kad Kinija kelerius metus buvo įsilaužusi į Dauningo gatvės aukšto rango pareigūnų mobiliuosius telefonus.
„Nėra jokių tai patvirtinančių įrodymų. Turime patikimas sistemas ir saugumo priemones, kaip ir galima tikėtis“, – trečiadienį žurnalistams sakė jis.
Nuo tada, kai 2024-aisiais stojo prie valdžios vairo, K. Starmeris stengiasi atkurti ryšius su antrąja pagal dydį pasaulio ekonomika ir trečia pagal dydį Didžiosios Britanijos prekybos partnere.
Kinijoje jį lydės apie 60 verslo lyderių iš finansų, farmacijos, automobilių bei kitų sektorių ir kultūros atstovų, jam bandant išlaikyti pusiausvyrą tarp gyvybiškai svarbių investicijų pritraukimo ir griežtos pozicijos nacionalinio saugumo klausimais.
Leiboristų lyderis su Xi Jinpingu kalbėjosi ir 2024 metų lapkritį Brazilijoje vykusio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo kuluaruose.
Jimmy Lai
Tikimasi, kad britų ministras pirmininkas taip pat iškels Honkongo žiniasklaidos magnato ir demokratijos rėmėjo Jimmy Lai (Džimio Lai) klausimą. Šis 78 metų Didžiosios Britanijos pilietis gruodį buvo pripažintas kaltu dėl sąmokslo, jam gresia ilgi metai kalėjime.
Žurnalistų paklaustas apie planus aptarti J. Lai bylą, K. Starmeris vengė konkretumo, tačiau sakė, jog bendravimas su Pekinu yra skirtas užtikrinti, kad „būtų galima aptarti klausimus, kuriais nesutariame“.
„Žinote mano praktiką – iškelti klausimus, kuriuos reikia iškelti“, – pridūrė K. Starmeris, kurį konservatorių opozicija kaltina per švelniu požiūriu į Pekiną.
Organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF) laiške paragino K. Starmerį savo vizito metu siekti J. Lai paleidimo.
Didžiosios Britanijos vyriausybė taip pat susidūrė su įnirtingu pasipriešinimu šalies viduje po to, kai šį mėnesį patvirtino ginčijamus planus dėl naujos milžiniškos Kinijos ambasados Londone, kurią, kritikų teigimu, būtų galima naudoti disidentų šnipinėjimui ir persekiojimui.
Praėjusių metų pabaigoje K. Starmeris pripažino, kad Kinija kelia „grėsmę nacionaliniam saugumui“ JK, ir sulaukė Kinijos pareigūnų kritikos.
Šalys nesutaria svarbiais klausimais, įskaitant glaudžius Kinijos ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kai vyksta karas Ukrainoje, bei kaltinimus žmogaus teisių pažeidimais Kinijoje.
Naujausi komentarai