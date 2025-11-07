Spėjama, kad lankydamasis JAV Orbanas mėgins įtikinti Trumpą susitikti su Putinu

Anot naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai remdamasis keleto šaltinių ir V. Orbáno patarėjų pateikta informacija pranešė „The Guardian“.
V. Orbáno patarėjai pareiškė, kad šis viršūnių susitikimas tariamai padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Visų pirma, V. Orbáno vyriausiasis patarėjas Gergely‘jus Gulyásas sakė, kad penktadienio susitikimas bus „galimybė abiem valstybių vadovams... parengti veiksmų planą, kuris galėtų padėti surengti JAV ir Rusijos susitikimą ir taip pasiekti Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimą“.
Vengrijos ministras pirmininkas, kuris pirmiau yra siūlęs surengti D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Budapešte, taip pat sieks, kad JAV atšauktų sankcijas Rusijos energetikos sektoriui. Tai, kaip rašo leidinys, bus rimtas išbandymas griežtai D. Trumpo pozicijai Kremliaus atžvilgiu, kurios jis ėmė laikytis po to, kai apkaltino V. Putiną vilkinant derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Tačiau, pasak informuotų šaltinių, V. Orbánas pirmiausia sieks pakviesti D. Trumpą apsilankyti Vengrijoje, nes šiuo metu susiduria su beprecedenčiu iššūkiu, kurį artėjant balandžio mėnesį įvyksiantiems parlamento rinkimams jam meta naujasis opozicijos lyderis. Pasak Vengrijos ministro pirmininko patarėjų, D. Trumpo vizitas sustiprintų V. Orbáno, kaip valstybės veikėjo, vaidmenį ir suteiktų energijos jo konservatyviajai rinkėjų bazei.
„Orbánas nori, kad Trumpas prieš rinkimus atvyktų į Budapeštą. Tai yra pagrindinis prioritetas. Jie aptars Rusijos dujų klausimą, bet Orbánui labiausiai rūpi rinkimai“, – sakė Vengrijos vyriausybės užsienio politikos institucijoje dirbantis asmuo.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas lapkričio 7 d. pakvies Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbáną į Baltuosius rūmus Vašingtone.
Spalio 16 d. D. Trumpas prieš susitikdamas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu telefonu kalbėjosi su V. Putinu, o po to paskelbė, kad su pastaruoju susitiks Budapešte, kad aptartų galimybę užbaigti šį gėdingą Rusijos ir Ukrainos karą.
Tačiau spalio 22 d. D. Trumpas paskelbė, kad susitikimą su V. Putinu atšaukė, nes suprato, kad derybose nepasieks to, ko norėjo.
Žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašė, kad Jungtinės Valstijos susitikimą Budapešte atšaukė dėl Rusijos griežtų reikalavimų Ukrainai. Tai įvyko po Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio pokalbio telefonu, kuriam pasibaigus M. Rubio informavo D. Trumpą, kad Maskva nėra pasirengusi derėtis.
