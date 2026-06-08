Smunka Azijos akcijų rinka, nafta brangsta po Irano ir Izraelio apsišaudymo

Akcijų išpardavimą skatina ir geri JAV darbo rinkos duomenys, kurie didina tikimybę, kad šalies centrinis bankas (FED) padidins palūkanų normas.
Tuo metu naftos kainos šoktelėjo į viršų po žinios, kad Iranas ir Izraelis apsikeitė tarpusavio smūgiais, kas sukėlė nerimą dėl Artimųjų Rytų krizės eskalavimo. „Brent“ naftos kaina padidėjo 3,4 proc. iki 96,24 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 3,3 proc. iki 93,52 JAV dolerio už barelį.
Technologijų sektorius pirmadienį patyrė didžiausių nuostolių, nes investuotojai ėmėsi fiksuoti pelną po pastaruosius kelis mėnesius fiksuoto stulbinančio šių akcijų brangimo, kurį paskatino investuotojų lenktynės investuoti į viską, kas susiję su dirbtiniu intelektu.
Technologijų bendrovių akcijų išpardavimas prasidėjo po to, kai penktadienį buvo paskelbta, kad gegužę JAV buvo sukurta daugiau nei dvigubai daugiau darbo vietų nei tikėtasi, o ankstesnių dviejų mėnesių duomenys buvo pakoreguoti ir padidinti. Analitikai teigia, kad tai rodo, jog didžiausia pasaulio ekonomika išlieka atspari kainų kilimui, tačiau sustiprino lūkesčius, kad FED pabrangins skolinimąsi.
Penktadienį visi trys pagrindiniai Volstrito indeksai smarkiai krito, o labiausiai nukrito „Nasdaq“ – 4 proc. Šis išpardavimas pirmadienį persikėlė į Aziją, kur labiausiai nukentėjo su technologijų sektoriumi glaudžiai susijusios rinkos. Seulo biržos indeksas, kuris šiemet pasiekė kelis rekordus, vienu metu smuko net 8,8 proc., nes lustų gamybos bendrovės „Samsung“ akcijos atpigo 9 proc., o konkurentės „SK hynix“ – 6 proc.
Taipėjaus biržos indeksas smuko daugiau nei 5 proc., o Tokijo – daugiau nei 4 proc. Dideli nuostoliai fiksuoti ir Honkonge, Šanchajuje bei Singapūre.
Bitkoino kaina pirmadienį svyruoja ties maždaug 63 000 JAV dolerių riba po to, kai penktadienį jo kaina krito žemiau 60 000 JAV dolerių iki žemiausio lygio nuo 2024 metų spalio, prieš pat JAV prezidento Donaldo Trumpo perrinkimą antrai kadencijai, kuris bitkoino kainą pakėlė iki rekordiškai aukšto lygio.
„Geresni nei tikėtasi darbo rinkos duomenys vėl sukėlė susirūpinimą, kad FED gali ruoštis pradėti naują politikos griežtinimo ciklą“, – sakė „SPI Asset Management“ atstovas Stephenas Innesas.
Jis pridūrė, kad „blėstančios viltys dėl pažangos Artimųjų Rytų taikos derybose išlaiko energetikos rinkose įtampą, o keletas nuvylusių naujausių didžiųjų technologijų bendrovių prognozių sutrukdė tam, kas vis labiau tapo vienakrypte prekyba, susijusia su dirbtiniu intelektu“.
Euras pirmadienį atpigo JAV dolerio atžvilgiu nuo 1,1520 dolerio iki 1,1516 dolerio. Jenos atžvilgiu doleris pabrango nuo 160,23 jenos iki 160,32 jenos.
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