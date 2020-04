Slovėnijoje jau visą savaitę mažėja dėl koronaviruso hospitalizuojamų žmonių skaičius

Tai ketvirtadienį pranešė šalies vyriausybė.

Nuo balandžio 15 d. per parą hospitalizuojamų žmonių skaičius sumažėjo nuo 99 iki 80, jis kasdien buvo vis mažesnis. Taip pat lėtai mažėja intensyviosios terapijos skyriuose gydomų žmonių skaičius (nuo 31 per parą iki 23 pastarąją savaitę) ir mirčių skaičius (pastarąją savaitę pirmą kartą nuo kovo mėnesio tris dienas nebuvo užfiksuota naujų koronaviruso aukų). Iš ligoninių išrašyta 211 pacientų, kuriems anksčiau buvo diagnozuotas koronavirusas.



Slovėnijoje pirmasis užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejis buvo užfiksuotas kovo 4 d. Nuo to laiko infekuotųjų skaičius šalyje pasiekė 1 366, iš jų 79 mirė.

Šiuo metu visoje Slovėnijoje ribojamas žmonių judėjimas, draudžiama vykti iš vieno šalies regiono į kitą be svarbių priežasčių. Visiškai nedirba visuomeninis transportas, uždaryti visi barai ir restoranai. Lankytis maisto prekių parduotuvėse, vaistinėse, bankuose, pašto skyriuose ir degalinėse leidžiama tik dėvint apsaugines kaukes. Karantino reikalavimų pažeidėjams gresia baudos iki 400 eurų.



