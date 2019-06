Šiurpinanti statistika: 2017 m. narkotikai pražudė 585 000 žmonių

Anot ataskaitos, 271 mln. žmonių 2017-aisiais vartojo tokius narkotikus, kaip kanapės, kokainas, opijus ar sintetinės medžiagos. Palyginti su 2009-aisiais, narkomanų skaičius išaugo 30 proc. 2017 metais narkotikais svaiginosi 5,5 proc. 15-64 metų amžiaus gyventojų.

Dažniausiai vartojamas narkotikas buvo kanapės. Spėjama, kad hašišu svaiginosi 188 mln. žmonių. Tam tikros sėkmės pasiekta sintetinių narkotikų srityje. Naujos psichoaktyvios medžiagos (NPS) apskritai nevaidino tokio vaidmens, kokio baimintasi.

Skaičius narkomanų, kuriems reikalingas medicininis gydymas, išaugo nuo 30 iki 35 mln. Tai padarinys naujų tyrimų ypač daug gyventojų turinčiose šalyse Nigerijoje ir Indijoje, pristatydamos ataskaitą, paskelbė Jungtinės Tautos.

Atsižvelgiant į naujus duomenimis iš Nigerijos ir Indijos, ypač dramatiškas yra opiatus vartojančių asmenų skaičiaus padidėjimas – plius 56 proc., lyginant su ankstesniais metais. Opiatai apima ir heroiną bei sintetines medžiagas. „Heroinas grįžta“, – pabrėžė JT ekspertė Angela Me. Be to, visų laikų aukštumas pasiekė nelegali kokaino gamyba – beveik 2 000 tonų. Svarbiausia kokaino gamybos šalis lieka Kolumbija.

Vieną pražūtingiausių narkotikų krizių, anot duomenų, išgyvena JAV ir Kanada. Remiantis JT ataskaita, 2017 metais JAV nuo narkotikų perdozavimo mirė 70 000 žmonių, vien tik 47 600 – nuo opiatų. „Perdozavimas pasiekė epidemijos mastą“, – sakė A. Me. Pagrinde tai tokie sintetiniai narkotikai, kaip fentanilis ir panašios medžiagos.

Kartu didelėje Afrikos dalyje smarkiai išaugo opiato tramadolio vartojimas. Per kelerius metus jo konfiskuotas kiekis padidėjo nuo kelių kilogramų iki 215 tonų. Šis nuskausminamasis vaistas, pavyzdžiui, Nigerijos laboratorijose sąmoningai gaminamas didelės koncentracijos ir yra skirtas nelegaliai, ne medicinos rinkai. Šioje daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje, JT duomenimis, priklausomybę nuo tramadolio turi 4 mln. žmonių.