Sirija rengiasi parlamento rinkimams, bet daugelis sirų apie juos nieko nežino

Pagrindinėse gatvėse ir aikštėse nėra jokių kandidatų plakatų, nevyksta mitingai ar vieši debatai.
Kai kurie kalbinti Sirijos sostinės gyventojai nė nenumanė, kad iki balsavimo – pirmojo nuo tada, kai gruodį islamistų sukilėliai žaibišku puolimu nuvertė buvusį prezidentą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą) – lieka tik keliolika valandų.
„Nežinojau – dabar atsitiktinai sužinojau, kad vyks Liaudies Asamblėjos rinkimai, – paklaustas apie artėjantį balsavimą sakė Elias al Qudsi (Elijas Kudsis), parduotuvės savininkas Damasko senamiestyje. – Bet nežinau, ar mes turėtume balsuoti, kas balsuoja.“
Jo rajonas, žinomas kaip Žydų kvartalas, nors beveik visi buvę jo gyventojai žydai jau išvyko, yra vienas iš nedaugelio, kurio siaurose gatvelėse ant sienų iškabinta keletas kampanijos skrajučių.
Plakatuose skelbiama apie Henry Hamros (Henrio Hamros), buvusio rajono gyventojo, kandidatūrą. Žydų kilmės vyras paauglystėje su šeima emigravo į Jungtines Valstijas ir po B. al Assado nuvertimo pirmą kartą grįžo aplankyti Damasko.
H. Hamros kampanija sukėlė ažiotažą socialiniuose tinkluose, tačiau nepaliko įspūdžio E. al Qudsi.
Netobulas, bet realiausias
Prekeivis pasakojo, kad valdant autokratui B. al Assadui niekada nebalsavo. Jis sakė, kad tais laikais rezultatas būdavo numanomas: B. al Assadas taps prezidentu, o jo partija „Baath“ dominuos parlamente.
Parduotuvės savininkas sekmadienį taip pat nebalsuos, tačiau dėl kitos priežasties – visuotinio balsavimo nebus.
Vietoj to, dėl dviejų trečdalių Liaudies Asamblėjos vietų spręs rinkimų kolegijos kiekvienoje apygardoje, o trečdalį parlamentarų tiesiogiai paskirs laikinasis prezidentas Ahmadas al Sharaa (Ahmedas Šaraa).
„Įprastas procesas, žinoma, yra parlamento rinkimai tiesioginiu piliečių balsavimu, tačiau šis idealas dabar beveik neįmanomas dėl kelių priežasčių“, – naujienų agentūrai AP sakė rinkimus prižiūrinčio komiteto atstovas Nawaras Nejmeh (Navaras Nedžmė).
Svarbiausia, anot jo, yra tai, kad per šalies pilietinį karą daugybė sirų buvo perkelti arba prarado asmens dokumentus.
Laikinoji valdžia po B. al Assado nuvertimo paleido buvusį parlamentą ir partijas. Siekdama panaikinti „įstatymų leidybos vakuumą“, vyriausybė pasirinko dabartinį procesą, sakė N. Nejmehas.
„Jis nėra tobulas, bet dabartiniame etape jis yra realiausias“, – sakė jis.
Nerimas dėl patikimumo
Kai kurie Sirijos aktyvistai, kurie priešinosi B. al Assadui, kritikuoja naująją valdžią ir politinio perėjimo procesą.
Tarp jų yra Mutasemas Syoufi (Mutasemas Sjufis), organizacijos „The Day After“, remiančios demokratinį perėjimą Sirijoje, vykdomasis direktorius. Ši organizacija vyriausybės prašymu dviejuose miestuose apmokė rinkimų kolegijos narius pagal laikinąjį rinkimų įstatymą ir paaiškino jų vaidmenį šiame procese.
M. Syoufi teigė, kad rinkimų komisija atmetė jo organizacijos pasiūlymą rinkimų dieną atsiųsti nepriklausomus stebėtojus. Rinkimų komiteto atstovas N. Nejmeh teigė, kad balsavimą stebės Sirijos advokatų asociacijos teisininkai.
M. Syoufi teigimu, procesas taip pat susidūrė su kitais sunkumais, įskaitant trumpą vos kelių dienų terminą, per kurį kandidatai turėjo pateikti savo programas, ir nepaaiškinamus paskutinės minutės pakeitimus rinkikų kolegijos narių sąrašuose.
N. Nejmeh sakė, kad kai kuriais atvejais rinkikai buvo „išbraukti, nes jie susidūrė su skundais dėl paramos buvusiam režimui“ arba dėl to, kad jie neužpildė reikiamų dokumentų.
Tačiau kitais atvejais „yra žmonių, kurių vardai buvo pašalinti nepaisant jų patriotinės priklausomybės ir kompetencijos“, siekiant įtraukti daugiau moterų ir religinių mažumų atstovų.
Anksčiau šiais metais nacionalinio dialogo konferencija, skirta padėti sirams suplanuoti savo politinę ateitį, buvo smarkiai kritikuojama kaip skubotai sušaukta ir nepakankamai įtrauki. Be to, dėl religinio smurto protrūkių religinės mažumos vis skeptiškiau vertina naująją vadovybę.
„Ar išgyvename patikimą perėjimą, įtraukų perėjimą, kuris atstovauja visai Sirijai?“ – klausė M. Syoufi.
„Manau, kad dar nepasiekėme tikslo ir turime imtis rimtų ir drąsių žingsnių, kad ištaisytume visas klaidas, kurias padarėme per pastaruosius devynis mėnesius“ nuo B. al Assado nuvertimo, sakė jis.
Laukia galutinių rezultatų
Daugelis tų sirų, kurie visgi domisi procesu, renkasi verčiau palaukti ir pažiūrėti, kas nutiks po rinkimų.
A. al Qudsi teigė, kad jam nelabai rūpi, jog šį kartą paprasti piliečiai nebalsuos.
„Mes nematome jokių problemų dėl to, kaip renkami (parlamento nariai), – sakė jis. – Svarbiausia, kad jie dirbtų žmonėms ir šaliai.“
Kitoje gatvėje gyvenantis jo kaimynas Shadi Shamsas (Šadis Šamsas) sakė girdėjęs apie rinkimus, bet detalių nežinąs.
Kaip ir daugelis sirų, šešių vaikų tėvas labiau susirūpinęs kasdieniais rūpesčiais, tokiais kaip merdinčios ekonomikos problemos, ilgi kasdieniai elektros tiekimo sutrikimai ir sunkumai švietimo sistemoje.
B. al Assado laikais jis balsuodavo, bet sakė, kad tai neatrodė realu.
„Visi žinojo, kad kas besėdėtų Liaudies Asamblėjoje, iš tikrųjų neturi teisės apie nieką pasisakyti“, – sakė Sh. Shamsas.
Kalbėdamas apie naująją sistemą, jis sakė: „Negalime spręsti iki rinkimų pabaigos, kai pamatysime rezultatus ir galutinę situaciją.“
