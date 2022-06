Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministro postą pirmąkart užėmė moteris

Choe Son-hui, iki šiol ėjusi užsienio reikalų viceministrės pareigas, buvo paskirta vadovauti Užsienio reikalų ministerijai per valdančiosios partijos suvažiavimą, vadovaujamą šalies lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno), informavo valstybinė naujienų agentūra KCNA.

Ji pakeitė Ri Son Gwoną (Li Sen Voną) – griežtosios linijos šalininką, buvusį kariškį, anksčiau vadovavusį deryboms su Pietų Korėja.

Anglų kalbą gerai mokanti karjeros diplomatė Choe Son-hui buvo Kim Jong Uno artima padėjėja per derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl Pchenjano branduolinės programos. Ji lydėdavo Šiaurės Korėjos lyderį per jo susitikimus su tuomečiu JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

Kai 2019 metų vasarį abiejų lyderių susitikimas Hanojuje iširo be jokių rezultatų, Choe Son-hui surengė retą klausimų ir atsakymų sesiją su žurnalistais ir kaltino Vašingtoną dėl derybų žlugimo.

„Manau, Jungtinės Valstijos praleido auksinę galimybę, atmetusios mūsų pasiūlymus“, – tąsyk sakė ji.

Nuo to laiko Pchenjano ir Vašingtono diplomatinės pastangos įstrigo. Pastaraisiais mėnesiais Kim Jong Uno režimas neatsakinėjo į Jungtinių Valstijų kelis raginimus grįžti prie derybų stalo.

Be to, branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja nuo šių metų pradžios įvykdė virtinę ginkluotės bandymų, pažeidžiančių Pchenjanui taikomas sankcijas. Per šiuos bandymus taip pat buvo leidžiamos tarpžemyninės balistinės raketos, įskaitant pirmąjį nuo 2017 metų paleidimą, kai raketa buvo paleista nuskrieti visą atstumą.

JAV ir Pietų Korėjos pareigūnai taip pat perspėja, kad Kim Jong Uno režimas veikiausiai ruošiasi savo septintajam branduoliniam bandymui. JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Wendy Sherman (Vendi Šerman) perspėjo, kad toks žingsnis sulauktų „staigaus ir galingo“ atsako.