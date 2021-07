Saudo Arabijoje hadžą atliekantys maldininkai susirinko melstis ant Arafato kalno

Apsaugines kaukes dėvintys piligrimai pirmadienį susirinko ant Arafato kalno netoli švenčiausios islamo vietos melstis ir atgailauti per apeigas, žyminčias hadžo – kasmet rengiamos piligriminės kelionės į Meką Saudo Arabijoje – kulminaciją.

Šių metų hadžo mastas dėl koronaviruso pandemijos jau antrus metus yra daug mažesnis už įprastą. Saudo Arabija šiemet leido atlikti hadžą tik 60 tūkst. visiškai pasiskiepijusių gyventojų, siekdama pakartoti pernykštę sėkmę, kai per penkias ritualų dienas neįvyko jokio COVID-19 protrūkio.

Tikintieji, naktį praleidę stovyklose Minos slėnyje, suplūdo prie 70 metrų aukščio Arafato kalno, kur, kaip tikima, prieš keturiolika šimtmečių pranašas Muhammadas (Muhamadas) pasakė savo paskutinį pamokslą.

Per tą pamokslą pranašas savo sekėjus įpareigojo grąžinti skolas, saugotis šėtono, kasdien melstis po penkis kartus, pasninkauti per šventąjį Ramadano mėnesį ir aukoti labdarai. Taip pat jis paragino visus musulmonus bent kartą gyvenime atlikti hadžą, jeigu jie yra pajėgūs ir išgalintys tai padaryti.

Tikima, kad Muhammadas savo pamoksle priminė ir apie moterų teises bei sakė, kad nė viena etninė grupė ar rasė nėra viršesnė už kitas.

Ankstesniais metais didžiulės minios žmonių, vilkinčių paprastus baltus maldininkų drabužius be siūlių iš dviejų baltos medžiagos atraižų, simbolizuojančius musulmonų vienybę ir lygybę prieš Dievą, prieš aušrą susirinkdavo ant Arafato kalno, taip pat žinomo kaip Džabal al Rahma (Malonės kalnas), ir ten praleisdavo visą dieną, iki sutemų melsdamiesi bei atgailaudami.

Po saulėlydžio maldininkai traukia į Muzdalifos vietovę – kitą šventąją vietą, esančią už maždaug 9 km į vakarus nuo Arafato kalno. Ten pernakvoję piligrimai eina mėtyti akmenėlių į šėtoną simbolizuojančius stulpus Minos slėnyje, esančiame už maždaug 20 km į rytus nuo Mekos.

Šiuo ritualu paminimas patriarcho Ibrahimo (Abraomo) poelgis, kai jis trijose vietose sviedė akmenis į šėtoną, kai šis pasirodęs mėgindavo įtikinti jį neklausyti Dievo įsakymo paaukoti savo sūnų Izmaelį. Galiausiai Dievas sulaikė Abraomą ir išgelbėjo jo sūnų, o vietoj jo buvo paaukotas avinas.

Pagal hadžo pabaigą simbolizuojančią tradiciją maldininkai vyrai nusiskus plaukus, o moterys nusikirps plaukų sruogą.

Musulmonai visame pasaulyje hadžo pabaigą mini per Id al Adchą (Aukojimo šventę). Per ją prisimenamas Abraomo ryžtas paaukoti savo sūnų ir skerdžiamos avys bei galvijai, o jų mėsa dalijama neturtėliams.

Privilegijuotųjų – nedaug

Būdamas vienas iš nedaugelio laimingųjų, „jauti, kad mūsų Dievas yra atlaidus ir pasirinko mus būti šioje vietoje, – sakė 45 metų egiptietė Selma Mohamed Hegazi. – Dievui leidus, mūsų maldos bus išgirstos.“

„Visas mano kūnas dreba“, – įspūdžiais su naujienų agentūra AFP pasidalino moteris, dėvėjusi ihramą (tradicinį baltą drabužį be siūlių, naudojamą hadžo metu).

Garbintojai taip pat kalbėjo apie Gailestingumo kalne tvyrojusią ramią atmosferą.

„Būdamas vienas iš tik 60 tūkst. atliekančiųjų hadžą... jaučiuosi kaip [privilegijuotos] grupės, kuriai pavyko pasiekti šią vietą, dalis“, – sakė 58 metų Saudo Arabijos pilietis Barefas Sirajas (Barefas Siradžas).

Dalyviai buvo atrinkti iš daugiau nei 558 tūkst. pareiškėjų per internetinę atrankos sistemą. Konkurse galėjo dalyvauti tik visiškai paskiepyti 18–65 metų suaugusieji, nesergantys jokiomis lėtinėmis ligomis.

Visi šių metų hadže dalyvaujantys piligrimai yra arba Saudo Arabijos gyventojai, arba karalystės piliečiai. Tačiau draudimas į jį atvykti piligrimams iš užsienio sukėlė didelį nusivylimą viso pasaulio musulmonams, kurie paprastai taupo daug metų, kad galėtų dalyvauti.

Hadžas yra vienas iš penkių islamo stulpų. Šią kelionę bent kartą gyvenime turi atlikti visi tai padaryti galintys musulmonai, jeigu yra pakankamai sveiki ir turi tam lėšų. Vis dėlto daugeliui šios svajonės išsipildymo tenka laukti daug metų.

Organizuoti hadžą Saudo Arabijos valdytojams yra prestižo reikalas. Valdančioji dinastija yra islamo švenčiausių vietų sergėtoja, o šios pareigos yra svarbiausias jos politinio legitimumo pagrindas.

Svarbiausia – saugumas

Saudo Arabijos sveikatos apsaugos tarnybos sekmadienį informavo, kad šiemet piligrimams nebuvo nustatytas nė vienas COVID-19 atvejis.

Karalystėje iki šiol užregistruota daugiau nei 509 tūkst. koronaviruso atvejų, įskaitant daugiau nei 8 tūkst. pasibaigusių mirtimi. Daugiau nei 34 mln. gyventojų turinčioje šalyje suleista per 20 mln. vakcinos dozių.

Hadžas, per kurį didžiulės minios paprastai formuojasi sausakimšose religinėse vietose, galėjo tapti viruso „superplatinimo“ akcija.

Tačiau Saudo Arabija pareiškė taikanti „aukščiausio lygio sveikatos apsaugos priemones“, atsižvelgdama į pandemiją ir naujų koronaviruso atmainų atsiradimą.

Piligrimai buvo skirstomi į vos 20 asmenų grupes, siekiant apriboti užsikrėtimo pavojų. Be to, šiemet naudojama „išmanioji hadžio kortelė“, leidžianti be jokių kontaktų patekti į stovyklas, viešbučius ir autobusus, vežiojančius piligrimus po religines vietas.

Juodai balti robotai buvo pasitelkti dalijant butelius su šventuoju vandenimi iš Zamzamo šaltinio Mekos Didžiojoje mečetėje, pastatytoje aplink Kaabą – juodo kubo pavidalo statinį, į kurį atsigręžę meldžiasi viso pasaulio musulmonai.

64 metų egiptietis piligrimas Ibrahimas Siamas, atvykęs iš Saudo Arabijos rytinio Damamo miesto, sakė, kad šiuolaikiškų technologijų procedūros, pasitelkiamos reguliuojant hadžą, „labai viską palengvino“.