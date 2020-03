Saudo Arabija eskaluoja kainų karą – didins naftos gavybos apimtis

Saudo Arabijos energetikos milžinė „Saudi Aramco“ eskalavo kainų karą su Rusija – bendrovė antradienį paskelbė nuo balandžio padidinsianti savo naftos gavybos apimtis iki 12,3 mln. barelių per dieną ir taip užtvindysianti rinkas.

„Saudi Aramco“ skelbia, kad savo klientams nuo balandžio ims tiekti 12,3 mln. barelių naftos per dieną“, – pranešime, skirtame šalies vertybinių popierių biržai, sakė didžiausia pasaulio naftos gavybos įmonė, iki šiol per dieną išgaudavusi 9,8 mln. barelių naftos, o tai reiškia, kad nuo balandžio per dieną ji išgaus 2,5 mln. barelių daugiau.

„Bendrovė susitarė su klientais tokį kiekį pradėti tiekti nuo 2020-ųjų balandžio 1 dienos. Bendrovė viliasi, kad toks žingsnis turės teigiamą ir ilgalaikį poveikį“, – nurodoma bendrovės pranešime.

Saudo Arabija teigia, kad šalies naftos gavybos našumas siekia 12 mln. barelių naftos per dieną, tačiau nėra aišku, kiek laiko šalis išlaikys tokį gavybos lygį. Karalystė taip pat turi milijonus barelių naftos savo strateginiuose rezervuose, kurie bus panaudojami to prireikus.

Rijadas nuo balandžio taip pat sumažins savo naftos tiekimo kainas į įvairias pasaulio šalis, kadangi Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkės, ypač Rusija, penktadienį nesugebėjo sudaryti sutarties, pagal kurią turėjo būti sumažinamos gavybos apimtys, taip paskatinant smunkančių naftos kainų augimą.