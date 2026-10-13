Rusijos valstybinė žiniasklaida: dėl kaltinimų šnipinėjimu sulaikytas japonų žurnalistas

Jis kaltinamas rinkęs informaciją apie Rusijos gynybinius pajėgumus Tolimųjų Rytų Sachalino saloje.
Valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“ pranešė, kad FSB „iškėlė baudžiamąją bylą Japonijos piliečiui“ – laikraščio „Hokkaido Shimbun“ korespondentui – ir kad jam buvo skirtas kardomasis kalinimas.
Pastaraisiais metais Rusija sulaikė keletą piliečių iš „nedraugiškomis“ vadinamų šalių, kaltindama juos darbu Vakarų žvalgybos tarnyboms.
Maskva ir Tokijas dešimtmečius nesutaria dėl Ramiojo vandenyno salų virtinės, esančios prie šiaurės rytinių Japonijos krantų ir į pietvakarius nuo Rusijos Sachalino srities, statuso.
Kurilų salas, Japonijoje vadinamas „Šiaurės teritorijomis“, Rusija kontroliuoja nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kai jas užėmė Sovietų Sąjunga.
FSB antradienį paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kaukėti pareigūnai įsiveržia į viešbučio kambarį, pargriauna vyrą ant grindų ir surakina jį antrankiais.
Jis buvo nuskraidintas į Maskvą, kur teismas paskyrė kardomąjį kalinimą. Kada vyko sulaikymas ar teismo posėdis, nenurodoma.
Už šiuos kaltinimus gresia iki 20 metų laisvės atėmimo.
Pastaraisiais metais Rusija sulaikė nemažai užsienio piliečių pagal kaltinimus, kurie plačiai vertinami kaip nepagrįsti.
2023-iaisiais dėl kaltinimų šnipinėjimu buvo sulaikytas JAV žurnalistas Evanas Gershkovichas (Evanas Gerškovičas), vėliau nuteistas 16 metų laisvės atėmimo bausme, o 2024 metais išlaisvintas per apsikeitimą kaliniais.
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