Rusija sako nesieksianti nuo mobilizacijos bėgančių rusų ekstradicijos

„Rusijos gynybos ministerija nesiuntė jokio prašymo Kazachstano, Sakartvelo ar kitos šalies valdžios institucijoms dėl tariamo priverstinio Rusijos piliečių grąžinimo į Rusijos teritoriją ir neketina to daryti“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Rusijos tūkstančių rezervistų šaukimas dalyvauti kare Ukrainoje išprovokavo demonstracijų visoje šalyje, per kurias sulaikyta šimtai žmonių. Be to, dalinė mobilizacija paskatino rusus skubiai palikti savo šalį.

Po to, kai praėjusį trečiadienį buvo paskelbta apie dalinę mobilizaciją, į kaimynines šalis masiškai atvyksta rusai, o prie sienos perėjimo punktų susidaro ilgos eilės, kuriose žmonės laukia valandų valandas.

Kazachstano vidaus reikalų ministerijos duomenimis, nuo rugsėjo 21 dienos, kai buvo paskelbta dalinė mobilizacija, į šalį atvyko apie 98 000 rusų, o išvyko šiek tiek daugiau nei 64 000, pranešė naujienų agentūra „RIA Novosti“.

Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas (Kasymas Žomartas Tokajevas) antradienį pažadėjo užtikrinti nuo „beviltiškos padėties“ bėgančių rusų saugumą ir gerovę.

Tuo metu prie Rusijos sienos su Sakartvelu nusidriekė ilgos išvykstančių rusų eilės. Antradienį Rusijos regiono, kuris ribojasi su Sakartvelu, vidaus reikalų ministerija pranešė, kad prie sienos laukia apie 5 500 automobilių.

Tbilisis pranešė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui praėjusią savaitę paskelbus dalinę mobilizaciją karui Ukrainoje, į kaimyninį Sakartvelą kasdien atvykstančių rusų skaičius beveik padvigubėjo.

Su Sakartvelu besiribojančios Šiaurės Osetijos vidaus reikalų ministerija savo ruožtu pranešė, kad pasienio kontrolės punkte susidarė „itin įtempta“ padėtis.

Ministerija pridūrė, kad „artimiausiu metu“ pasienio kontrolės punkte bus įsteigtas mobilusis mobilizacijos biuras.

Kritikai kaltina valdžią šaukimą į kariuomenę organizuojant pirmiausia atokiuose šalies regionuose, įskaitant Sibirą ir Šiaurės Kaukazą, kad nekiltų nepasitenkinimas svarbiuose urbanistiniuose centruose, ypač Maskvoje.

Tuo metu Kremlius pirmadienį pripažino, kad mobilizuojant rezervistus kariniams veiksmams Ukrainoje buvo padaryta klaidų, ir tvirtino, kad sprendimas uždaryti Rusijos sienas nebuvo priimtas.