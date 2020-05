Rusija per pandemiją neplanuoja karinių pratybų NATO pasienyje

Rusija per koronaviruso pandemiją neplanuoja karinių pratybų prie NATO šalių sienos. Kariuomenė, be to, sumažins kitų pratybų skaičių, antradienį Maskvoje sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Rusija, anot jo, jau anksčiau kariniam aljansui pateikė tokių pasiūlymų, kad sustiprintų pasitikėjimą, tačiau šie liko be atsako.