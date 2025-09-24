 Rusija didins PVM, kad galėtų finansuoti karą

2025-09-24 15:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Kad finansuotų savo karines išlaidas, Rusija ketina didinti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Finansų ministerija Maskvoje siūlo nuo 2026 m. mokestį kilstelėti nuo 20 iki 22 proc. , praneša agentūra „Reuters“.

Rusija didins PVM, kad galėtų finansuoti karą / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Pasak ministerijos, mokesčio didinimas „pirmiausiai skirtas gynybos ir saugumo finansavimui“.

Be to, planuojamas ir kitų mokesčių didinimas, be kita ko, lošimų verslui.

Valstybė vykdys visus savo socialinės politikos įsipareigojimus, teigiama trečiadienį paskelbtame pranešime. Tačiau „strateginis prioritetas“ esą yra gynyba ir saugumas, taip pat karių bei jų šeimų aprūpinimas.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pareiškė esąs atviras mokesčių didinimui, kad būtų padengtos karo išlaidos.

Jau 2025 m. Rusijos biudžete karinės ir saugumo išlaidos sudaro apie 40 proc. valstybės išlaidų.

Padidėjusį PVM vartotojai pajus per kiekvieną apsipirkimą, net jei maisto produktams, medikamentams ir vaikų prekėms taikomas tarifas liks 10 proc.

Rusija prezidento V. Putino nurodymu jau pusketvirtų metų kariauja prieš kaimynę Ukrainą.

Biudžeto projektą dar svarstys ir dėl jo balsuos Rusijos parlamentas, Tačiau tai Rusijoje laikoma tik formalumu.

