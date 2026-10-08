Rubio: JAV nori stiprios Europos

„Norime, kad mūsų sąjungininkai būtų stiprūs. Kuo jie stipresni, tuo stipresni esame visi kartu (...) Norime stiprios Europos. Norime stiprių partnerių Europoje. Kuo stipresnės atskiros (NATO – ELTA) narės visuomeniniu, ekonominiu ir kariniu požiūriu, tuo stipresnis NATO“, – Atėnų oro uoste žurnalistams sakė M. Rubio.
Trečiadienį M. Rubio Graikijoje aptarė energetikos, gynybos ir kultūros klausimus, taip pat paskelbė apie bendrą susitarimą keistis informacija apie prekybą narkotikais ir terorizmą.
Po derybų su Graikijos pareigūnais JAV valstybės sekretorius Akropolio papėdėje pasakė ugningą kalbą, kurioje pabrėžė Amerikos galią ir paragino Europą pabusti iš „ilgo snaudulio“.
Jis perspėjo, kad Vakarų civilizacija dabar atsidūrė „kryžkelėje“, kurioje turi rinktis tarp „nacionalinės galios“ ir nuosmukio.
JAV valstybės sekretorius savo kelionę po Europą pradėjo vėlyvą pirmadienio vakarą Islandijoje, siekdamas sustiprinti JAV įtaką Arktyje po to, kai Vašingtonas sudarė susitarimą dėl Grenlandijos.
Antradienį jis pareiškė, kad Islandija jau seniai yra „svarbus priešakinis postas slaptai veiklai stebėti ir mūsų priešininkams atgrasyti“.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija jau seniai ragina NATO nares didinti gynybos išlaidas ir prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą.
Birželį Hagoje vykusiame viršūnių susitikime Aljanso narės įsipareigojo iki 2035 m. kasmet gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Yra daug šalių, kurios ėmėsi veiksmų. Atvirai kalbant, vokiečiai taip pat deda pastangas ir daro tai, kas nuo jų priklauso, kad taptų stipresni. Manau, kad daugelyje vietų matome gerų ženklų. Žinoma, yra ir šalių, kurios atsilieka, ir žinau, kad jos patiria didelį vidaus spaudimą. Tačiau manau, kad tai naudinga joms visoms“, – ketvirtadienį sakė M. Rubio.
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