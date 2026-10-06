Rubio: Islandija yra „svarbus avanpostas“ saugumui

Islandija ilgą laiką buvo „svarbus avanpostas stebint slaptą veiklą ir atgrasant mūsų priešininkus nuo patekimo į jūsų suverenią teritoriją bei mūsų bendrų sąjungininkų suverenią teritoriją“, spaudos konferencijoje sakė M. Rubio.
Šis vizitas yra jo trijų šalių turo, kuriame bandoma tvirtinti įtaką Arktyje, dalis.
Jo kelionė vyksta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sujaukė jėgų pusiausvyrą regione, grasindamas nusipirkti arba aneksuoti Grenlandiją.
Rugsėjo pabaigoje JAV pasirašė saugumo paktą su Danija ir Grenlandija, kuris leis Vašingtonui ten įkurti dvi naujas karines bazes ir taip dar labiau priartinti autonominę Danijos teritoriją prie JAV įtakos sferos.
Į Reikjaviką M. Rubio atvyko pirmadienį ir susitiko derybų su Islandijos ministre pirmininke Kristrun Frostadottir bei diplomatijos vadove Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.
Susitikime buvo aptariamos tokios temos kaip geoterminė energija, duomenų centrai ir farmacijos pramonė.
Arktyje augant konkurencijai, Islandija vėl tapo strategine veikėja, nors sala ir toliau užsitikrindama saugumą smarkiai kliaujasi JAV.
Rugsėjo pradžioje D. Trumpas sukėlė naujų ginčų pasidalijęs dirbtinio intelekto sugeneruotu žemėlapiu, kuriame visa Šiaurės Amerika, Karibų jūros regionas, Grenlandija ir Islandija buvo pažymėtos kaip „Jungtinės Amerikos Valstijos“.
Reaguodamas į tai, Reikjavikas išsikvietė JAV ambasadorių ir pavadino šį atvaizdą „visiškai netinkamu“.
Th. K. Gunnarsdottir antradienį teigė, kad šis klausimas jau išspręstas, be to, ji pasveikino JAV susitarimą su Grenlandija ir pridūrė, jog jos šalis toliau stiprins ryšius su Vašingtonu.
Neturi kariuomenės
Sekmadienį D. Trumpas dar kartą parodė savo susidomėjimą Grenlandija, savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ paskelbdamas dirbtinio intelekto sugeneruotą atvaizdą, kuriame jo veidas iškilęs virš, regis, jos kraštovaizdžio, kartu su užrašu „Sveika, Grenlandija!“.
Rugpjūčio pabaigoje islandai 52,8 proc. balsų prieš 47,2 proc. nubalsavo prieš derybų dėl stojimo į ES, kurios buvo įšaldytos nuo 2013-ųjų, atnaujinimą.
Nuo pat nepriklausomybės atgavimo 1944 metais Islandija niekada neturėjo kariuomenės. Užtikrindama savo saugumą ji kliaujasi NATO ir dvišaliu gynybos paktu, pasirašytu su JAV 1951-aisiais.
Vašingtonas Islandijoje neturi nuolatinės bazės, tačiau siekia įtvirtinti savo kontrolę prieigos prie Arkties maršrutuose, kurių geidžia Rusija ir Kinija.
Valstybės departamentas pranešė, kad po Islandijos M. Rubio vyks į Atėnus dalyvauti „strateginiame dialoge“ su NATO nare Graikija regioninio ir energetinio saugumo klausimais.
Karai Irane ir Ukrainoje atskleidė energijos tiekimo grandinių pažeidžiamumą, o Graikija siekia tapti svarbiausiu gamtinių dujų transportavimo centru Pietryčių Europoje.
Šis vizitas rengiamas po žiniasklaidos pranešimų apie galimus interesų konfliktus, susijusius su JAV ambasadore Graikijoje Kimberly Guilfoyle, buvusia D. Trumpo jaunesniojo sužadėtine ir buvusia Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo žmona.
M. Rubio skirtame laiške kongresmenas Gregory Meeksas prašė paaiškinti leidinio „The Wall Street Journal“ pranešimą, kuriame teigiama, jog ji pareiškusi, kad JAV gali sukelti „politinius pokyčius“ Europos šalyse.
M. Rubio savo kelionę po Europą užbaigs trumpu vizitu Lisabonoje.
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