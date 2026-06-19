„Rheinmetall“ vadovas ragina nustatyti DI naudojimo ginkluose taisykles

A. Pappergeris Paryžiaus Vilpento priemiestyje vykusioje gynybos parodoje „Eurosatory“ naujienų agentūrai „dpa“ sakė, kad per ateinančius 10 metų technologinės galimybės gynybos pramonėje greičiausiai išaugs eksponentiškai.
Pasak jo, siekiant apibrėžti aiškias ribas, reikėtų nustatyti taisykles, panašias į tas, kurios reglamentuoja branduolinius ginklus.
A. Pappergeris teigė, kad tokie sprendimai negali būti palikti įmonės ar pavienio asmens nuožiūrai, bet turi būti priimami per etikos tarybą arba Jungtinių Tautų rezoliuciją.
„Rheinmetall“ gamina dronus, karines transporto priemones ir laivus, kurie gali judėti autonomiškai, taip pat pasitelkdami dirbtinio intelekto programas.
A. Pappergeris pabrėžė, kad žmonės visada turi lemiamą žodį sprendžiant dėl autonominių ginklų sistemų, o tai reiškia, kad būtent žmogus sprendžia, ar panaudoti jėgą.
Jis teigė, kad bendrovė „Rheinmetall“ negamina jokių sistemų, kuriose galutinį sprendimą priimtų ne žmogus, sakydamas, kad tokia yra etinė jo vadovaujamos bendrovės nuostata.
Procese visada dalyvauja žmogus, sakė jis.
Technologiškai jau dabar būtų įmanoma tokius sprendimus palikti dirbtiniam intelektui, teigė A. Pappergeris, pridurdamas, kad „Rheinmetall“ ir jos NATO klientai to daryti nenori.
Tačiau padėtis taptų sudėtinga, jeigu kur nors pasaulyje vykstančio konflikto metu priešo armija nuspręstų vadovautis kitokia nuostatą ir galutinį sprendimą paliktų dirbtiniam intelektui.
Anot A. Pappergerio, norint to išvengti, svarbu nustatyti visuotines taisykles.
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