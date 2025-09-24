„Revolut“ į pasaulinę plėtrą investuos kelioliką milijardų

Bendrovė antradienį paskelbė planus iki 2030 metų padvigubinti savo darbuotojų skaičių, sukuriant 10 tūkst. naujų darbo vietų, ir įžengti į daugiau nei 30 naujų rinkų.
2015 metais įkurta „Revolut“ pirmauja finansinių paslaugų teikimo klientams per išmaniuosius telefonus sektoriuje. Iš pradžių ji buvo sutelkusi dėmesį į tai, kad klientai galėtų lengvai keisti valiutas ir atlikti pervedimus, tačiau bendrovė neslepia užmojo konkuruoti su tradiciniais bankininkystės milžinais.
„Mūsų tikslas – sukurti tikrai pasaulinio lygio banką“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Revolut“ bankininkystės vadovas Sidas Jajodia.
„Revolut“ pernai daugiau nei dukart padidino savo grynąjį pelną, o jos klientų skaičius smarkiai padidėjo.
„Kuriame kapitalą, kuris finansuoja mūsų augimą“, – sakė S. Jajodia.
Jungtinėje Karalystėje bendrovė žada investuoti 4 mlrd. JAV dolerių, o anksčiau ji skelbė, kad Prancūzijoje ir JAV bus investuota atitinkamai 1,2 mlrd. JAV dolerių ir 500 mln. JAV dolerių.
Bendrovė siekia iki 2027 metų vidurio savo klientų skaičių padidinti iki 100 milijonų.
Šiuo metu „Revolut“ veikia 39 šalyse. Ji turi banko licenciją Europos Sąjungoje, taip pat JK banko licenciją „su apribojimais“.
Bendrovė tikisi per artimiausius mėnesius gauti visavertę banko licenciją veiklai Meksikoje ir siekia pradėti teikti paslaugas Indijoje ir Pietų Afrikoje.
S. Jajodia sakė, kad „Revolut“ taip pat siekia gauti licenciją Jungtinėse Valstijose, bet dar nenusprendė, ar pati kreipsis dėl licencijos, ar įsigis vietoje įregistruotą banką.
„Mano tikslas – iki kitų metų pabaigos gauti (JAV) licenciją, bet tai nėra garantuota“, – sakė jis.
„JAV yra didžiausia finansų rinka, todėl tai yra itin svarbus mūsų strategijos ramstis“, – pridūrė jis.
Visgi spartus bendrovės augimas pastaraisiais metais sulaukė kritikos dėl gebėjimo laikytis finansinių reglamentų, ypač skirtų kovai su sukčiavimu ir pinigų plovimu.
