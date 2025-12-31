Ramiojo vandenyno šalys pirmosios pasitiks 2026-uosius – planuojami fejerverkai ir šviesų šou

Didžiausiame Naujosios Zelandijos mieste Oklande, kaip pirmajame dideliame 2026-uosius sutiksiančiame centre, numatyta apšviesti svarbiausius vietos objektus. Visuomenės pasiūlytos nuotraukos, kuriose užfiksuotos „ypatingos akimirkos“ 2025-aisiais, bus projektuojamos ant „Sky Tower“ bokšto, kuris laikomas aukščiausiu Pietų pusrutulyje.
Ant Oklando uosto tilto per šviesų ir garso šou bus skaičiuojamos sekundės iki Naujųjų, o vidurnaktį (13 val. Lietuvos laiku) iš „Sky Tower“ bus paleisti fejerverkai. Naujametinių fejerverkų blyksniai dangų nušvies ir šalies sostinėje Velingtone.
Dėmesys tuomet nukryps į Naujųjų metų sutiktuves Australijos mieste Sidnėjuje, kur laikrodžiai tiksi dviem valandomis anksčiau, nei Naujojoje Zelandijoje. Manoma, kad daugiau kaip 1 mln. žmonių stebės, kaip vidurnaktį pokši daugiau nei 9 tonos fejerverkų. Kaip pranešama, renginys taip pat „sukurs vienybės ir apmąstymų akimirkų“ po teroristinio išpuolio Bondajaus paplūdimyje, kur žuvo 15 žmonių, o dar dešimtys buvo sužeista, kai šauliai gruodžio 14 d. paleido ugnį į žmones, šventusius Chanuką.
Naktį Sidnėjaus uosto tilto atramos bus nušviestos baltai, matysis balandžio atvaizdas ir vienas žodis: taika. Žmonės taip pat nutils tylos minutei. Sidnėjaus merė Clover Moore sakė, kad šis renginys suteikia progą susiburti kaip bendruomenei, padaryti pauzę, apmąstyti ir su viltimi žvelgtį į saugesnius ir taikesnius 2026-uosius.
Fejerverkai taip pat bus šaudomi kituose dideliuose Australijos miestuose, įskaitant Melburną, Brisbeną ir Adelaidę.
Didžiausia Kiribačio sala Kiritimatis, kurioje gyvena apie 5 tūkst. žmonių, yra pirmoji apgyvendinta sala, pradedanti kiekvienus Naujuosius metus, tačiau čia dideli renginiai neplanuojami. 2026-uosius paskutinė pasitiks Amerikos Samoa.
