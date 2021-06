R. Pratasevičiaus tėvas: tai, kas vyksta, kelia siaubą

Pasak jo, Baltarusijos valstybinio kanalo žurnalistas turi daugiau teisių nei advokatas, kuriam jau penkias dienas neleidžiama susitikti su Ramanu.

„Tai, kas vyksta, kelia siaubą. Man, kaip tėvui, labai sunku. Jei kas nors žiūrėjo šį filmą, tai galėjo pastebėti, kad Ramano viduje vyksta nuolatinė kova tarp to, ką jis turi pasakyti, ir tarp to, ko jis niekada gyvenime nepasakytų. Ir tai labai matoma jo veide. Esu įsitikinęs, kad tai yra daugiau nei savaitės buvimo KGB kardomojo kalinimo požemiuose, patyčių, kankinimų pasekmės. Iš pradžių bandė jį pasmaugti, sumušti, dabar matomi antrankių pėdsakai. Kiek jis juose buvo laikomas – baisu net įsivaizduoti. Jis buvo įbaugintas. Ir dabar niekas nežino, kur jis yra, gal net jam prikimšo kažkokios psichotropinės medžiagos – nežinau, mūsų valdžios niekas negali sustabdyti“, – currenttime.tv teigė R. Pratasevičiaus tėvas.

„Mes puikiai pažįstame savo sūnų. Mūsų sūnus niekada nepripažins to, ko nepadarė. Kai kurie sako: „Čia jis kalba be popieriaus lapo, jis prisipažįsta“. Jūs suprantate, Romanas yra gana išsilavinęs, protingas žmogus, jis puikiai supranta, ką reikia pasakyti. Todėl neabejoju: tai, ką sako Romanas, yra jo bauginimo rezultatas, nuolatinio psichologinio, fizinio smurto prieš jį rezultatas. Tai yra rezultatas to, kad jis paprasčiausiai buvo įbaugintas, jam grasinta galbūt merginos gyvybe ir jo gyvenimu, aš nežinau, man sunku įsivaizduoti ir sunku apskritai apie tai kalbėti“, – sakė aktyvisto tėvas.

Primename, kad Baltarusijos opozicijos tinklaraštininkas R. Pratasevičius, sulaikytas per keleivinio lainerio priverstinį nutupdymą Minske, ketvirtadienį pasirodė valstybinės televizijos parodytame emocingame interviu, kurį jo artimieji ir aktyvistai laiko išgautu prievarta.