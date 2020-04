PSO: alkoholis neapsaugo nuo koronaviruso

Priešingai, alkoholinių gėrimų prieinamumas galiojant tokioms griežtoms priemonėms, kaip judėjimo ribojimai ar saviizoliacija, turi būti apribotas, mano organizacija. Apskritai alkoholis esą neigiamai veikia sveikatą ir didina sužeidimų ar smurto riziką.



Be to, alkoholio vartojimas siejamas su virtine ligų, dėl kurių žmogus gali tapti mažiau atsparus Covid-19. „Todėl žmonės turi iki minimumo sumažinti alkoholio vartojimą bet kuriuo metu, o ypač per Covid-19 pandemiją“, - pabrėžia organizacija.



PSO duomenimis, alkoholis kasmet pasaulyje pražudo 3 mln. žmonių, milijoną jų – Europoje.