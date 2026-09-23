Protestuodami prieš Merzo politiką, klimato aktyvistai užkopė ant CDU būstinės

Aplinkosaugos grupės „Robin Wood“ aktyvistai virvėmis nusileido nuo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) būstinės fasado Berlyno centre ir pakabino didelį raudoną plakatą su užrašu: „Aiškiai pasisakykite prieš kraštutinius dešiniuosius: nutraukite socialinius priemonių karpymą, kovokite su klimato krize!“
Aktyvistų vietoje išplatintame pareiškime teigiama, kad grupė protestuoja prieš CDU vadovaujamos vyriausybės politiką, kaltindama ją tuo, kad „apleidžia veiksmus klimato fronte“.
Taip pat vyriausybė kaltinama nežinanti, kaip „sustabdyti kraštutinių dešiniųjų partijos AfD augimą“.
Prieš imigraciją pasisakanti partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) šį mėnesį laimėjo rinkimus dvejose žemėse ir taip užsitikrino sau didesnę paramą. Tuo pačiu metu nepasitenkinimas F. Merzo koalicine vyriausybe vis didėja.
F. Merzas, kurio vadovaujama CDU sekmadienį per žemių rinkimus pasiekė prasčiausią rezultatą istorijoje ir pirmą kartą nesurinko pakankamai balsų patekti į vienos žemės parlamentą, jau ilgą laiką susiduria su smarkiai mažėjančiu palaikymu.
Nepaisydamas pastaruoju metu rinkimuose patirtų pralaimėjimų, F. Merzas pažadėjo išlikti valdžioje ir įgyvendinti nepopuliarų ekonomikos, mokesčių ir socialinės apsaugos reformų paketą, kuris, jo teigimu, yra būtinas siekiant atgaivinti vangiai augančią ekonomiką.
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